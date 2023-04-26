Kahramanmaraş

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AA muhabirine, ilçede çalışmaların aşama aşama devam ettiğini söyledi.

İlçedeki konteyner sayılarının hızla arttığını, bunun için de hızlı ve özverili bir çalışma programı yürütüldüğünü anlatan Okumuş, şöyle konuştu:

"Valiliğimiz ile yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Biz depremi ilk aşamada arama kurtarma, çadır kentler, konteyner kentler ve kalıcı konutlar ile 4 bölüme ayırmıştık. Şu an ise konteyner kent aşamasındayız. Türkoğlu merkezde 550 konteyner, Şekeroba'da 250, Beyoğlu'nda 250, Kılılı'da 250 konteyner çalışması devam ediyor. Bunların birinci etapları bitti. Kılılı'daki birinci etaptan sonra şu anda 2. etabın altyapıları yapılıyor. 10 gün içerisinde konteynerlere inşallah depremzedelerimizi alacağız. Şekeroba Mahallemizde toplamda 250 konteynerlik birinci etap bitti. 120 kadarıyla da altyapısı ve konteyner bitti vatandaşlarımız buraya girmeye başladı."

Kalıcı konut çalışmalarının hızlı bir şekilde başladığını hatırlatan Okumuş, şunları kaydetti:

"Çadırdan konteynere 550 aile geçti. Bu da ortalama 2 bin 500 kişi. Önümüzdeki 10 günlük sürede bu sayı iki katına çıkacak. Şekeroba'ya 125 aile yerleşti, ikinci 125 ise bugün itibarıyla yerleşmeye başlayacak. Konteyner kentleri yaşam alanları olarak, spor komplekslerine kurduk. Burada halı sahalar, bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve çok miktarda da park alanlarımız mevcut."

AA