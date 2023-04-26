Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak görülecek.

Bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de Antalya merkez ve doğusu, Burdur’un güneydoğusu ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram), yarın Batı Karadeniz Bölgesi, İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak ve Kütahya) ve İç Anadolu'da (Ankara, Konya, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat) ve Adana'da yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA