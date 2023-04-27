İSTANBUL AA- Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde bu yıl yeniden İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapılarını açtı.

İnsansız hava aracı üreticisi Baykar, festival kapsamında mini akıllı seyir füzesi BAYRAKTAR KEMANKEŞ'i ilk kez sergiledi.

Baykar Platform Mühendislik Takım Lideri Burak Özbek, AA muhabirine, BAYRAKTAR KEMANKEŞ'in, stratejik hedeflere Bayraktar TB2 ile taarruz kabiliyetini artırmak için geliştirildiğini söyledi. Özbek, füzenin, Bayraktar TB2'nin yanı sıra geliştirdikleri diğer tüm insansız hava araçlarıyla entegre olabildiğini bildirdi.

Füzenin ismini en zorlu şartlarda hedeflerini tam isabetle vuran okçulardan aldığı bilgisini veren Özbek, "Biz de aynı isabeti mini seyir füzemizle sağlayacağımız için ismini KEMANKEŞ koyduk." dedi.

BAYRAKTAR KEMANKEŞ'in muharebe sahasında sağlayacağı avantajlara değinen Özbek, şöyle konuştu:

"Şu anda kullandığımız lazer güdümlü mühimmatlarda hedefe yaklaşmanız, hedefi görmeniz gerekiyor. Bu da sizi risk bölgesine sokuyor. KEMANKEŞ özelinde TB2 veya ana platform uçakla havadan havaya haberleşme sağladığımız için, çok daha uzak mesafeden, riskli bölgeye girmeden bile düşman unsurlarına taarruz yapabilecek bir kabiliyete erişmiş oluyoruz. Kendi üzerinde gimbal sistemi ve yapay zekayla görüntü işleyerek de hedefe taarruz gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda kendi üzerinde karışıma dirençli GNSS sistemleriyle elektronik harp ortamlarında da görev yapabiliyor. Bu anlamda TB2'nin kabiliyetlerini çok artıracağını düşünüyorum."

Çalışmalarına geçen yıl başladıkları seyir füzesi için uçuş testleri aşamasında olduklarını bildiren Özbek, uçuş testlerinin devam ettiğini, bu yıl seri üretime başlamayı hedeflediklerini kaydetti. Özbek, TEKNOFEST sonrası 1-2 ay içinde ilk atışı gerçekleştirmeyi planladıklarını, sonrasında motorlu uçuş testleri yapılacağını anlattı.