ANKARA AA- Irishexaminer’ın haberine göre, İngiltere’nin Sheffield ve Hertfordshire üniversitelerinden astronomlar, İspanya’nın La Palma adasındaki Isaac Newton Teleskobu’ndan gelen verileri inceledi.

Kuasarların alev alarak parlamasının gizeminin çözüldüğü kaydedilen araştırmada, bunun sebebinin, çok güçlü enerjilere sahip galaksilerin birbirlerine çarparak birleşmesi sırasında yaşanan bir olay olduğu belirtildi.

Astronomlar, 48 kuasar ve onlara ev sahipliği yapan galaksilerle ilgili gözlemlerini, kuasar içermeyen 100'den fazla galaksinin gözlemleri ile karşılaştırdı. Kuasarlara ev sahipliği yapan galaksilerin diğer galaksilerle etkileşime girme veya çarpışma olasılığının yaklaşık üç kat daha fazla olduğu sonucuna varıldı.

Çoğu galaksinin merkezinde, kütleleri Güneş'in kütlesinin milyonlarca katı olan süper kütleli kara delikler olduğunun düşünüldüğü aktarılan araştırmada, galaksilerin ayrıca kara deliklerin ulaşamayacağı önemli miktarda gaz içerdiği vurgulandı.

Araştırmada, galaksiler çarpıştığında, gazların kara deliğe doğru sürüklenerek burada emildiği ve ardında "radyasyon şeklinde olağanüstü miktarda enerji açığa çıkararak fenomen olan kuasar patlamalarına" neden olduğu belirtildi.

Sheffield Üniversitesi Fizik ve Astronomi Bölümünden Profesör Clive Tadhunter araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kuasarlar, evrendeki en sıra dışı fenomenlerden biridir ve gördüğümüz şey, içinde yaşadığımız Samanyolu Galaksisi’nin yaklaşık 5 milyar yıl içinde Andromedda Galaksisi ile çarpıştığında meydana gelecek olan şeyin bir ön gösterimiydi.”

Tadhunter, bu tür olayları gözlemlemenin ve sonunda neden meydana geldiğini anlamanın heyecan verici olduğunu kaydederek, “Fakat şükürler olsun ki Dünya uzunca bir süre bu kıyamet aşamalarından birinin yakınından bile geçmeyecek." dedi.

Kuasarlar ilk olarak 60 yıl önce keşfedilmelerine rağmen bu kadar güçlü bir aktivitenin nasıl üretilebildiği bilinmiyordu.

Araştırma, İngiltere’de aylık yayınlanan Notice of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlandı.