Asıl mesleği muhasebecilik olan Özdemir, pandemi döneminde hayatıyla ilgili köklü bir değişim kararı aldı. 2020 yılında vefat eden Seyfi Dursunoğlu, namıdiğer Huysuz Virjin’den ilham alan Özdemir, drag queen olma yolunda çalışmalara başladı. Huysuz Virjin hayranlığı sayesinde Dursunoğlu’nun izinden giden ve sanatçının tüm şovlarını izleyen Özdemir, “Şahika the Queen” adıyla kendisine yeni bir sahne imajı yarattı. Yaptığı şovlarla seyircilerine keyifli anlar yaşatan Fırat Özdemir, “Huysuz Virjin’in hayranıydım. Yurtdışında da RuPaul’u takip ediyordum. Hedefim bu işle toplumda bir yer edinmek ve Şahika ile bir dünya starı olmak” dedi. Bir yandan müzikle de ilgilenen Fırat Özdemir, ikinci single’ını beğeniye sunmaya hazırlanıyor. “Beyaz Gül Kırmızı Gül” adlı anonim şarkıya cover yapan Özdemir, yeni çalışmasını 12 Nisan’da yayınlayacak.

Muhabir: Dinçer Karacalar