İSTANBUL AA- Türkiye'nin kendi tematik alanlarında ilk uydu kuluçka merkezi olacak ve içerisinde Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni de bulunduracak İstiklal Caddesi'ndeki merkezin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen merkezin açılış töreninde konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şekib Avdagiç, teknopark bölgeleri dışında açılan ilk uydu kuluçka merkezinin açılışında bir arada olduklarını belirterek, "Bu bence çok önemli bir konu. Sadece bu binanın açılışı değil alanların dışında bu tip hizmetlerin açılabileceğini gösteren ilk uygulama." dedi.

Merkezin bulunduğu tarihi binayı restore ederek teknoloji ve inovasyon alanında yeni bir merkez oluşturduklarını dile getiren Avdagiç, kuluçka merkezlerinin İstanbul'da çok hızla yaygınlaşacağını söyledi.

Avdagiç, "Bu yaygınlaşmayla gençlerimizi bir yerden bir yere taşımadan, bulundukları yerlerde teknolojiyle buluşturmak, onları bu ekosistemin parçası yapmak konusunda çok önemli bir mesafe kat edeceğimize eminim." diye konuştu.

Merkezin, teknopark bölgeleri dışında açılan ilk uydu kuluçka merkezi olduğuna vurgu yapan Avdagiç, "Bugüne kadar ağırlıklı olarak eğlence, sanat, kültür alanında faaliyet gösteren, bilinen Beyoğlu'nun artık girişimcilik alanında da yola çıkacağı bir günü hep beraber yaşıyoruz. Ümit ediyorum, girişimcilik anlamında bundan sonra İstanbul’un çok farklı semtleri de daha farklı bir noktaya taşınacaktır." şeklinde konuştu.

"Bu merkez, girişimcilik ekosistemine hep birlikte sunduğumuz bir katkı"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da ilklerin şehri Beyoğlu'nun, sinemanın, tiyatronun ve akla gelebilecek her türlü kültür ve sanat etkinliğinin bulunduğu nokta olduğunu söyledi.

Bugün ilk şehir içi kuluçka merkezini Beyoğlu'nda açmanın büyük onurunu yaşadıklarını dile getiren Yıldız, "Bu merkez, girişimcilik ekosistemine hep birlikte sunduğumuz bir katkı. İnandığımız bu ülkenin geleceğidir, Türkiye'nin gençleridir. Bütün bunlar Türkiye'de girişimci gençliği ve girişimci bir nesli yetiştirmek üzere vermiş olduğumuz gayretin sonuçlarıdır." dedi.

Yıldız, Beyoğlu Belediyesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yakışır bir Beyoğlu inşa etmenin gayreti içerisinde olduklarını kaydederek, "Burası Türkiye'nin ilk uyku kuluçka merkezi. Burada gençler inovasyonu, girişimciliği, teknolojinin geldiği son noktayı konuşacaklar. Bundan sonra söz gençlerin ve girişimcilerin olacak. 7/24 İstanbul'un merkezinde, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde girişimcilik ve teknoloji konuşulacak." diye konuştu.