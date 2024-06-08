Albayrak Medya'ya ait Bilge Çocuk dergisince Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni, Vialand Tema Park'ta yapıldı.

Gezeravcı, buradaki konuşmasında, gerçekleştirdiği Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunun ardından bu işin asıl öznesi, merkezinde olan çocuklarla bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu ifade etti.

Gezeravcı, "Bugün burada olmamızın sebebi sadece yaptığımız bir faaliyeti anlatmak değil. Bakın ülkemizin hiç adım atmadığı bir alanda, sizlerin yaşındayken, çocuk yaştayken benim hayallerime dahi almamış olduğum bir alanda devletimizin güçlü iradesiyle, gelecekte altına sizlerin imzanızı atacak olduğunuz bir yolun başlangıcı yapıldı. Bugün okumuş olduğunuz okullarınızda, eğitim görmüş olduğunuz sıralarınızda hayalinizden geçirdiğiniz her şeyin Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde, devletimizin güçlü iradesiyle yapılabileceğini bir kere daha ispatlamış olduk." diye konuştu.

Çocuk yaştayken uzaya gitmenin, astronot olmanın başka ülkelerin ve başka milletlerin çocuklarının hayali olduğunu düşündüğünü anlatan Gezeravcı, devletin güçlü iradesiyle bunun artık gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Gezeravcı, "Bugün siz, devletimizin güçlü iradesiyle artık başka milletlerin çocuklarına ait olduğunu düşündüğünüz hiçbir hayali kurmaktan geri kalmayacaksınız. Yapılmış olan bu işin merkezinde artık sizler varsınız. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti olarak bugüne kadar adım atmadığımız uzay alanında faaliyetlerimiz çok yoğun bir şekilde devam ediyor olacak. Lütfen hayallerinizi hiçbir zaman kısıtlamayın. Başınızda bulunan anne babalarınız, okullarınızda bulunan öğretmenlerinizin size çizdiği yol sayesinde, onların size kol kanat germesi vesilesiyle hayalinizden geçen her işi yapabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü de çocukların yüzündeki neşeyi, eğlenceyi ve mutluluğu görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Hanönü, "Her biri birbirinden aydınlık gelecekleriniz bizim için değerlerimiz ve biz onlara değer vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Çocukların değerli olduğunu vurgulayan Hanönü, "Sizler bizim her şeyimizsiniz, yarınlarımızsınız. Yarınlarımızın doktorları, mühendisleri, astronotları, bilgi adamlarımızsınız. Bizler Albayrak grubu olarak sizlere destek olmaya, her zaman yanınızda olmaya, size inanmaya, güvenmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.