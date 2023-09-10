Belgrad

Aksoy, Türkiye-Sırbistan ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin iki ülke ilişkilerine büyük bir ivme kazandırdığını belirten Aksoy, "Türkiye-Sırbistan ilişkileri tarihin en üst noktasında. Geçen yıl, Sayın Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de 'ilişkilerimizin altın çağını yaşadığını' söyledi ve ilişkilerimiz son 10 yılda her alanda ilerlemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırp lider Vucic'in 20 Ağustos'ta Macaristan'da bir araya geldiğini hatırlatarak "Vucic, bu görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı Belgrad'a davet etti. Bu vesileyle Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin 4. toplantısını yapmak istiyoruz. Bu toplantılar vesilesiyle ilişkilerimizin hukuki altyapısını da kurmuş oluyoruz." diye konuştu.

İki ülke ilişkilerinin Konsey toplantılarında ekonomi, kültür, sağlık, bilim ve bilişim teknolojileri gibi birçok alanda imzalanan anlaşmalarla ilerletildiğini vurgulayan Aksoy, Büyükelçiliğin Sırbistan'daki varlığının çok kuvvetli olduğunun altını çizdi.

"Türk dizilerinin Sırbistan'da büyük bir etki yarattığının farkındayız"

Aksoy, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) 2015'ten beri ülkede faaliyet gösterdiğini belirterek "Şu ana kadar 3 bin 500 kişiye Türkçe dersler verdi. (Sırbistan'da) Türkçeye büyük bir ilgi olduğunu büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Özellikle Türk dizilerinin, Sırbistan'da büyük bir etki yarattığının farkındayız." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da Sırbistan'da yaklaşık 350 proje gerçekleştirdiğine işaret eden Aksoy, TİKA'nın hem Boşnakların yoğunlukta bulunduğu Sancak bölgesine hem de Sırbistan'ın diğer bölgelerine yardımlarının olduğunu belirtti.

Aksoy, Belgrad'daki Bayraklı Camisi'nin restorasyonunun gelecek yıl tamamlanacağını aktardı.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Sırbistan'da 2021'de faaliyete geçtiğini ve şu an sahip olduğu okullarda yaklaşık 600 öğrencinin eğitim aldığını kaydeden Aksoy, "TMV, önümüzdeki dönemde Yeni Pazar'da bir okul açacak, dolayısıyla kültür alanındaki ilişkilerimiz son sürat devam ediyor." dedi.

Aksoy, Sırbistan'ın 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye'ye devlet seviyesindeki yardımlarının 3,5 milyon avroyu geçtiğini belirterek "51 kişilik Sırp Arama Kurtarma Ekibi, yanlarında bir arama kurtarma köpeğiyle Türkiye'ye gitti ve Hatay'da 3 vatandaşımızı enkazdan kurtardı. Kendilerine minnettarız." ifadesini kullandı.

"Türkiye'yi ziyaret eden Sırp turist sayısı 360 bine ulaştı"

Aksoy, "Bugün itibarıyla Türk Hava Yolları (THY) İstanbul-Belgrad arasında haftada 21, AirSerbia 16 ve Pegasus 4 sefer yapıyor." diyerek bu seferlerin iki ülke ilişkilerinin geldiği seviyenin en iyi göstergesi olduğuna işaret etti.

AirSerbia'nın Niş ve Kraljevo şehirlerinden de İstanbul'a seferler düzenlediğini söyleyen Aksoy, "Özellikle Sancak bölgesinde yaşayan Boşnak kardeşlerimiz, bu rotayı takip ediyor. Biz de 2021'de Ankara-Belgrad doğrudan seferlere başladık." dedi.

Aksoy, Ankara-Belgrad seferlerinin ilk olarak haftada 2 kez düzenlendiğini, talep üzerine bunun haftada 4'e çıkarıldığını kaydederek AirSerbia'nın da Ankara'ya seferler düzenlediğini ve bu yıl itibarıyla AnadoluJet ile AirSerbia'nın İzmir'e de direkt seferler yaptığını anlattı.

Bu seferler sayesinde Türkiye'yi ziyaret eden Sırp turist sayısının 360 bine ulaştığına dikkati çeken Aksoy, bunun tarihi bir rekor olduğunu ve Sırbistan'ı ziyaret eden Türk turistlerin sayısında da büyük artış gözlendiğini vurguladı.

Aksoy, şöyle devam etti:

"Belgrad'ın en meşhur caddesi Knez Mihailova'da yürürken her adımda bir Türk'e rastlıyorsunuz ve Türkçe konuşmalar duyuyorsunuz. Bu gerçekten çok memnuniyet verici. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın geçen sene yaptığı Sırbistan ziyaretinde imzalanan en önemli anlaşma, Kimlikle Seyahat Anlaşması'ydı. Bu anlaşma, ülkemizde yürürlüğe girdi, şimdi Sırp tarafında yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Bu anlaşmayla karşılıklı turist sayılarının çok daha artacağına inanıyoruz ve bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor."

"Sırbistan'ın kalkınma hamlesine yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Sırbistan'ın çok büyük bir kalkınma hamlesi içerisinde olduğuna işaret eden Aksoy, "İki senedir buradayım ve gözle görülür değişiklikler var. Altyapı ve üstyapı yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Yeni yollar, barajlar, fabrikalar, binalar var. (Sırbistan) gerçekten çok ciddi bir atılım hamlesi içinde. Biz de Sırbistan'ın kalkınma hamlesine yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Aksoy, geçen yıl Türkiye-Sırbistan ticaret hacminin 2,35 milyar dolarla yeni bir rekor kırdığını kaydederek "Hedefimiz, Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği orta dönemde 5 milyar dolar seviyesine ulaşmak." dedi.

Sırbistan'daki Türk yatırımlarının son 10 yılda 1 milyon dolardan 400 milyon dolar seviyesine çıktığına dikkati çeken Aksoy, birçok Türk firmasının kendilerini ziyaret ederek yatırımlar hakkında bilgi aldığını söyledi.

"Her alanda ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz"

Aksoy, Sırbistan'ın yatırımcılara büyük fırsatlar sunduğuna işaret ederek "Sadece Türkiye'den değil yurt dışından gelen yatırım sayısı da çok fazla. Geçen sene Sırbistan'a gelen doğrudan yatırımların miktarı 4,4 milyar avroyu buldu. Bu, Balkanlara yapılan yatırımların yüzde 66'sı." ifadesini kullandı.

Türk firmalarını Sırbistan'a yatırım yapma hususunda teşvik ettiklerini kaydeden Aksoy, Sırbistan'da Enka ve Taşyapı gibi müteahhitlik firmalarının bulunduğunu, Taşyapı'nın Saraybosna-Belgrad Barış Otoyolu Projesi'ni üstlendiğini kaydetti.

Aksoy, "Karşılıklı yarar çerçevesinde her alanda ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.

AA