İSTANBUL- Enuygun.com, seyahat severler için otobüsle gidilebilecek yurt dışı şehirlerini paylaştı. Yeni yerler keşfetmenin veya farklı kültürleri deneyimlemenin ekonomik ve pratik bir yolu olan otobüs yolculuklarıyla birbirinden güzel yurt dışı şehirlerini gezip görebilirsiniz. Modern otobüslerin konforlu koltukları, ücretsiz Wi-Fi erişimi ve elektrik prizi gibi avantajlarıyla otobüsle seyahat etmek, benzersiz ve unutulmaz bir deneyim sunacak. İşte yalnızca bir otobüs bileti ile gidilebilecek yurt dışı şehirleri…

Atina, Yunanistan

Atina, Yunanistan’ın başkenti olarak zengin tarihi ve kültürüyle tanınır. Güzellikleriyle her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan şehir, Akropolis ve Pantheon gibi ünlü simge yapılarıyla insanları büyülüyor. Atina’ya Türkiye’den otobüsle kolayca ulaşabilir ve Akropolis Müzesi’nde antik kentlerden getirilen eşsiz eserleri keşfedebilirsiniz. Ayrıca, etkileyici Atina mahallelerinde yer alan mağazalar, kafeler ve tavernalarla dolu sokaklarda unutulmaz yürüyüşler yapabilirsiniz.

Atina’nın modern ruhunu deneyimlemek isterseniz, hareketli gece hayatı ve sokak sanatlarıyla ünlü olan Psyri Mahallesi’ne mutlaka uğramalısınız. Farklı deneyimlerle dolu bir yolculuk size yalnızca bir Atina otobüs bileti uzaklıkta!

Sofya, Bulgaristan

Bulgaristan’ın başkenti Sofya, geleneksel ve modern binaların muhteşem bir mimari kombinasyonunu sunan şehirlerden biri. Şehrin en önemli müzeleri ve galerileri olan Ulusal Tarih Müzesi ve Ulusal Sanat Galerisi gibi yerleri gezerek bu başkenti keşfetmeye başlayabilirsiniz. Sofya’da yerel kültürü deneyimlemek için, çeşitli taze ürünler, etler ve peynirler satın alabileceğiniz ve geleneksel Bulgar el sanatları ürünleri bulabileceğiniz Merkez Pazar Salonu’nu ziyaret edebilirsiniz. Enuygun.com’un bu önerisine şans vererek keyifli bir otobüs yolculuğu yapabilir ve farklı bir kültürü keşfedebilirsiniz.

Bükreş, Romanya

Romanya’nın başkenti Bükreş, Gotik, Rönesans ve Barok mimari tarzlarının etkileyici bir karışımıyla turistleri büyülemektedir. Ülkemizden düzenlenen otobüs seferleriyle kolaylıkla ulaşabileceğiniz Bükreş’te, dünyanın en büyük ikinci idari binası olan Parlamento Sarayı’nı keşfedebilir ve etkileyici Bükreş Eski Kent bölgesinde gezerek buradaki kafeler, restoranlar ve mağazalar arasında muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz.

Yerel kültürü deneyimlemek içinse geleneksel Rumen mimarisine ve etkileyici el sanatlarına ev sahipliği yapan Bükreş Köy Müzesi sizi bekliyor.

Üsküp, Kuzey Makedonya

Antik ve modern mimarinin benzersiz bir karışımını sunan etkileyici şehir Üsküp. Otobüsle seyahat etmek için Üsküp’ü tercih ederseniz mağazalar, kafeler ve restoranlarla dolu Balkanlar’ın en büyük çarşısı olan Üsküp Eski Çarşı’yı mutlaka keşfetmelisiniz. Bu şehirde yerel kültürü anlamak içinse Makedonya Mücadele Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz.

Çarpıcı mimari yapılarıyla tanınan ve fotoğraf çekmeyi sevenlerin keşfetmesi gereken bir şehir olan Üsküp’e doğru yola çıkarak unutulmaz bir tatil yapabilirsiniz.

Belgrad, Sırbistan

Otobüsle gidilecek rota önerisi Sırbistan’ın başkenti ve en büyük şehri Belgrad. Burası, Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği etkileyici bir plato üzerinde yer aldığı için göz kamaştırıcı manzaralara sahip bir şehir. Canlı gece hayatıyla tanınan Belgrad, geleneksel ve modern tarzların birleştiği güzel mimarisiyle de ünlü.

Şehre giderseniz Belgrad’ın önemli bir simgesi olan Kalemegdan Kalesi’ni kesinlikle keşfetmelisiniz. Ayrıca, büyüleyici Skadarlija semtindeki kafeler, restoranlar ve mağazalar arasında yürüyüş yaparak muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz. Geleneksel Sırp kıyafetleri, el sanatları ve yerel unsurların sergilendiği Belgrad Etnografya Müzesi yerel kültürü deneyimlemek isterseniz sizi bekliyor.

Budapeşte, Macaristan

Macaristan’ın en turistik şehri ve başkenti olan Budapeşte, Tuna Nehri’nin Buda ve Peşte bölgelerinin birleştiği noktada yer alır. Gotik, Barok ve Art Nouveau tarzlarının büyüleyici bir karışımına sahip olan bu şehir, muhteşem mimarisiyle her yıl milyonlarca insanı cezbeder.

Budapeşte’nin panoramik manzarasını sunan Balıkçı Tabyası’nı keşfederken, Szechenyi Hamamı gibi şehirde bulunan birçok termal hamamdan birine uğrayarak gezinizin yorgunluğunu atabilirsiniz. Yerel Budapeşte kültürünü daha iyi anlamak için, geleneksel Macar yemekleri ve el sanatı ürünleriyle dolu olan Merkez Pazar Salonu’nu da rotanıza ekleyebilirsiniz. Dolu dolu bir Budapeşte seyahati için size tek gereken Budapeşte otobüs bileti.

Viyana, Avusturya

Otobüsle gidilebilecek yurt dışı şehirleri derlemesindeki son önerisi Barok, Gotik ve Art Nouveau tarzlarının benzersiz bir karışımını sunan ve zengin tarihi ile ünlü Viyana, keşfedilmeye değer şehirlerden biri. Viyana’da gezinize devasa Hofburg İmparatorluk Sarayı’nı ziyaret ederek başlayabilir ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan eski kent merkezinin büyüleyici sokaklarında unutulmaz yürüyüşler yapabilirsiniz.

Yerel Avusturya kültürünü deneyimlemek için Viyana’nın kültürel mirasının önemli bir parçası olan birçok kahvehaneden birinde dinlendirici bir mola verebilirsiniz.

HABER: BÜLENT ÇAMCI