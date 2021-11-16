"Vatandaşımız yerli ve milli tekerlerle çalışan Marmaray'da seyahat ediyor"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk ağır sanayi fabrikası olan Kardemir'in tren tekeri üretim tesisinde incelemelerde bulunarak, "Avrupa'ya buradaki tren tekerleri ihraç edilebiliyor. İstanbul'daki vatandaşlarımız, bu yerli ve milli tekerlerle çalışan Marmaray'da seyahat ediyorlar" dedi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Varank, Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nı (Kardemir) ziyaret etti. Varank'a ziyaretinde Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, Kardemir Yönetim Kurulu Başkanvekili Erdal Erdem, Kardemir Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Oflaz, Kardemir Genel Müdürü Necdet Utkanlar eşlik etti. Varank, 'Fabrikalar kuran fabrika' olarak anılan Kardemir'in tren tekeri üretim tesisini inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.



'TREN TEKERİ ÜRETEBİLEN TESİS'



Bakan Varank, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Kardemir'in tren tekeri üretim tesisini ziyaret ettiklerini, imalat hakkında bilgi aldıklarını söyledi. Varank, "Türkiye'de katma değerli üretimle kalkınmanın her zaman destekçisi bir hükümet olarak hareket ediyoruz. Tren tekerleri, normal demir çelik üretimini katma değerli hale getiren bir proses. Türkiye’nin senede 40 bin tren tekeri ithalatı var. Burada gördüğümüz tesis, 200 bin adetlere kadar çok farklı kategorilerde tren tekeri üretebilen bir tesis. Raylı ulaşım sistemleri, dünyada standartların çok yoğun bir şekilde uygulandığı bir sektör. Bu tesiste üretilen tren tekerleri de çok farklı vagonlarda, raylı sistemlerde kullanılabiliyor. Çok farklı modeller burada üretilebiliyor. Yük vagonu tekerlerinden Marmaray'da kullanılabilen tekerlere kadar bu tesiste üretim yapma kabiliyeti var" dedi.



'ARADAKİ KATMA DEĞER ÜLKEMİZDE KALIYOR'



Bakan Varank, tesisin yaklaşık 170-180 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildiğini belirterek, "Burada Türkiye'nin ihtiyacını karşılamanın yanında inşallah önümüzdeki dönemde bu tekerlerin gerekli sertifikasyonları peyderpey almasıyla birlikte ciddi bir ihracat yapılacak. Peki 'buradaki katma değer nedir' diye sorarsak, normal şartlarda bir inşaat demirinin tonu 700 dolarken buradaki tren tekerleri işlenip üretildikten sonra tonu bin 800 dolarlara kadar çıkabiliyor. Aradaki katma değer de ülkemizde kalmış oluyor. 'Yüksek teknoloji' diyebileceğimiz dünyada, Avrupa’da birkaç ülkenin başarabildiği bir işi Türkiye’de Karabük’te başarıyor olmamız, bizim emekçilerimizin, mühendislerimizin bu tekerleri üretiyor olması, memnuniyet verici. Türkiye'de katma değerli üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye’nin neresinde olursa olsun, yerli ya da yabancı yatırımcıları destekleyerek ülkemizi üretimle kalkındırmanın derdinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



'AVRUPA'YA BURADAKİ TREN TEKERLERİ İHRAÇ EDİLEBİLİYOR'



Bakan Varank, tesiste üretilen tekerlerin bir kısmının Türkiye'de kullanılmaya devam edildiğini söyleyerek, şöyle konuştu:



"İhracat da ilk defa gerçekleştirildi. Avrupa'ya buradaki tren tekerleri ihraç edilebiliyor. İstanbul’daki vatandaşlarımız, bu yerli ve milli tekerlerle çalışan Marmaray’da seyahat ediyorlar. Buranın en önemli kabiliyetlerinden bir tanesi kendilerine teslim edilen her türlü modeli kendi kalıplarıyla geliştirip bunları üretebilmeleri. Türkiye’de hangi sınıfta bir teker ihtiyacı varsa bundan sonra Karabük'te bunu karşılayabileceğiz ve bunun ihracatını yapabileceğiz. Türkiye’de ilk olduğu gibi Avrupa’da da birkaç ülkeden bir tanesiyiz. Uzun yıllardır aslında konuşulan bir konudan bahsediyoruz. 5-6 yıl önce bu işin yatırımı başladı. 2018 yılında ilk üretimlerden sonra gerekli sertifikasyonların alınmasıyla birlikte bu tekerler de hem Türkiye'de hem yurt dışında kullanılabiliyor. "



Kardemir Yönetim Kurulu Başkanvekili Erdal Erdem de "2004 yılında başlayan tren rayı üretimi, sayın cumhurbaşkanımızın vizyonu üzerine başlatılan çalışmalarla 2006 yılında hayata geçirildi. İkinci vizyon olarak da tren tekeri konusunda adımlar atıldı. Şu anda ülkemizin ihtiyacının 5 katı büyüklüğünde bir üretim tesisine sahibiz. Önümüzdeki yıllarda Avrupa'da ve dünyada tren tekerleği konusunda iddialı bir kuruluş olacağız. Yerli mühendislerimizin vizyonuyla yol alıyoruz. Hem hükümetimize hem sayın bakanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.