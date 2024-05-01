Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

Kurugökçe Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "birden fazla kişi tarafından silahla tehdit" suçundan 10 yıl 8 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 2 bin lira adli para cezası bulunan O.Ç'yi yakaladı.

O.Ç'nin Samsun 2.Sulh Ceza Hakimliğince "hükümlü veya tutuklunun kaçması", Samsun 1. Sulh Ceza Hakimliği ve Terme 1. Asliye Ceza Hakimliğince, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya kullanmak" ve Terme 1. Asliye Ceza Hakimliğince, "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmak" suçlarından arandığı da belirlendi.

Firari hükümlü, emniyete götürüldü.