“Tek Kişilik Ordu ve Tek Kişilik Destan” olan sadakatin ve kardeşliğin timsali,kahraman atamız Sudanlı Musa’nın torunlarını milletimizin evinde görmekten mutluluk duyduğumu ifade ederek her birinize bu nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyor,hoş geldiniz diyorum.

Elim bir trafik kazasıyla hayatını kaybeden Sudan Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Abdulfettah el-Burhan Rahman’ı,rahmetle anıyor,ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

Türkiye ile Sudan tarihi bağlara sahip iki dost ve kardeş ülke olarak,tarım, enerji, sağlık, güvenlik ve eğitim olmak üzere birçok alandaki iyi ilişkilerini artırarak sürdürmektedir.

Türkiye;1992 yılından itibaren burs programı uygulayarak Sudanlı öğrencilerin eğitimine katkı sağlamakta,savaş nedeniyle eğitimine devam edemeyenler içinde şartları yerine getirmeleri koşuluyla yatay geçiş için ‘özel öğrencilik’ imkanı tanımaktadır.

Ülkemizde eğitim gören sizler; yarınlarda iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerde birer altın köprü olacağınıza olan inancımı belirterek, sizlere eğitim hayatınızda üstün başarılar diliyorum.”

Ankara Sudanlı Öğrenciler Derneği başkanı Muaz Samı Yousef MOQBIL’de,kabul için Topçu’ya teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları ifade etti:

“ Sayın bakanım Türkiye’de beşbinin üzerinde Sudanlı öğrenci okumaktadır.Bizlere ülkenizin eğitim kurumlarda ve diğer alanlarda pozitif ayrımcılık gösteren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz.”

Görüşme Sudanlı Öğrenci Derneği tarafından taktim edilen teşekkür plaketi takdimi ile sona erdi.