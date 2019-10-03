Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102784
ALTIN
276.267
DOLAR
5.6929
STERLİN
7.0587
EURO
6.2557
Gazeteci Aykut Kaya Dünya Evine Girdi
Gazeteci Aykut Kaya Dünya Evine...
Çocuğunuz yemek yerken yoruluyorsa dikkat
Çocuğunuz yemek yerken yoruluyorsa dikkat
TFF 1'inci Lig'de 7'nci hafta Altay-Bursaspor maçıyla açılıyor
TFF 1'inci Lig'de 7'nci hafta...
Darüşşafaka ile Tekfen 2019-2020 sezonuna birlikte devam edecek
Darüşşafaka ile Tekfen 2019-2020 sezonuna...
Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında 47'nci randevu
Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında 47'nci...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Van depreminden sonra 27 bölgede lojistik depolar kuruldu'

Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, Van depremlerinin ardından Türkiye'de 27 ayrı bölgede lojistik depo kurulduğunu söyledi.

'Van depreminden sonra 27 bölgede lojistik depolar kuruldu'

Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, Van depremlerinin ardından Türkiye'de 27 ayrı bölgede lojistik depo kurulduğunu söyledi.

03 Ekim 2019 Perşembe 12:02
10 Okunma
'Van depreminden sonra 27 bölgede lojistik depolar kuruldu'

VAN - Uçar, "2011 depreminden önce böyle bir yapı yoktu. Ne kadar çadırın, ne kadar malzemenin nerede olduğu net belli değildi. Ama şu an 27 bölgede bu depolar var. Bu lojistik depolar, bölgenin coğrafi yapısına ve özellikle depremsel riskler göz önünde bulundurularak kuruldu" dedi.

Van'da 23 Ekim 2011'de merkez üssü Erciş olan 7.2 ve 9 Kasım 2011'de Edremit merkezli 5.6 büyüklüklerindeki iki deprem, kentin yanı sıra çevre il ve ilçelerinde de hissedildi. Depremlerde 644 kişi öldü, bin 966 kişi yaralandı, 252 kişi ise enkazdan sağ kurtarıldı. Depremlerde yaklaşık 31 bin 51 bina ağır hasar aldı.
 

Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, depremlerin ardından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Uçar, Türkiye'de tekrar bu sıkıntıları ve kayıpları yaşamamak amacıyla yapı denetim sistemlerinin kurulduğunu söyledi. Bunun çok önemli bir adım olduğunu anlatan Uçar, şöyle konuştu:

"Çünkü artık kimse istediği gibi projesini çizip, istediği kalitede malzemeyi kullanamıyor. Bu acıların yaşanmaması için yapı denetim firmaları kuruldu ve DASK zorunlu hale geldi. Ayrıca Türkiye'de 27 bölgede lojistik depolar kuruldu. 2011 depreminden önce böyle bir yapı yoktu. Ne kadar çadırın, ne kadar malzemenin nerde olduğu net belli değildi. Elimizde öyle bir envanter yoktu. Ama şu an 27 bölgede bu depolar var. Bu lojistik depolar, bölgenin coğrafi yapısına ve özellikle depremsel riskler göz önünde bulundurularak kuruldu. Van'da kurulan lojistik depolarda 4 bin 100 çadırımız, 5 bin 280 çarşaf ve yastık, 8 bin 800 battaniye, bin 444 mutfak seti bulunuyor. Bu iyi bir envanter. Biz bunları olası afetlerde kullanabileceğiz. Tabi ki ihtiyaç anında en yakın iller Muş, Siirt, Diyarbakır, Erzurum gibi illerde kurulan lojistik depolardan da karşılanabilecek" dedi. 

Osman Uçar, deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla da 2015 yılından bu yana 253 bin kişiye temel afet eğitimi verdiklerini dile getirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Van DepremiAfad27 BölgeLojistik Depo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadenizli balıkçılar, havanın soğumasını bekliyor
Karadenizli balıkçılar, havanın soğumasını bekliyor
Çeltik Hasat Töreni yapıldı
Çeltik Hasat Töreni yapıldı
Karada olup, kara yolu olmayan cennet: Kaleköy
Karada olup, kara yolu olmayan cennet: Kaleköy
Mardin’de turizm rekoru kırıldı: Hedef yıl sonuna kadar 5,5 milyon ziyaretçi
Mardin’de turizm rekoru kırıldı: Hedef yıl sonuna kadar 5,5 milyon ziyaretçi
Ankara'da otobüs kazası
Ankara'da otobüs kazası
Yalova ve Marmaris’te deprem
Yalova ve Marmaris’te deprem
Çanakkale'de 213 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 213 kaçak göçmen yakalandı
1915 Çanakkale Köprüsü ayakları, üçüncü bloklarla yükseldi
1915 Çanakkale Köprüsü ayakları, üçüncü bloklarla yükseldi
Bodrum'da 18 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Bodrum'da 18 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans