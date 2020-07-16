Van'da Emniyet'e ait keşif uçağı düştü: 7 şehit

Van'ın çevresinde keşif uçuşu yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağı, Hakkari ve Van illeri çevresinde keşif ve gözetleme çalışmalarında bulunmak üzere saat 18.34’te Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Bölgede keşif görevini tamamlayan ve içerisinde 2'si pilot olmak üzere 7 emniyet personelinin bulunduğu keşif uçağı saat 22.45 sıralarında radardan kayboldu. Uçağın düştüğü yönündeki ihbar üzerine polis, jandarma ve kurtarma ekipleri önce Van Gölü kıyısına yönlendirildi. Ekipler karadan arama- kurtarma çalışması başlatırken, insansız hava aracının (İHA) yanı sıra polis ve jandarma helikopterleri de havalanarak uçağın yerini tespit etmeye çalıştı. Yapılan çalışma sonucunda içerisinde 2 pilot ile 5 emniyet personelinin bulunduğu uçağın Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı saptandı.

SOYLU: 2'Sİ PİLOT 7 ŞEHİT

Kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'daki programını iptal ederek, saat 04.30 sıralarında uçakla Van'a geldi. Bakan Soylu yaptığı ilk açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı keşif uçağının kırıma uğradığını bildirdi. Bakan Soylu uçakta bulunan 2 pilot ile 5 emniyet personelinin şehit olduğunu açıkladı. Bakan Soylu şunları söyledi:

"16 Temmuz sabahında hepinize malesef üzücü bir haber vereceğiz. Pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkari’de keşif ve gözetleme görevinde bulunan 2015 model insanlı keşif uçağı olarak bizim envanterimize kayıtlı olan keşif uçağımız 15 Temmuz saat 18.30 sıralarında yine keşif ve gözetleme yapmak üzere Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalkmıştır. Ve içerisinde 2’si pilot arkadaşımız olmak üzere toplam 5 teknik personel ile birlikte 7 emniyet mensubumuz bulunmaktaydı. Saat 22.32 civarlarında Başkale üzerindeyken kule ile bir irtibat sağladı. Dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi. Saat 23.15 civarında bize böyle bir bilgi geldi ama belki teknik bir aksaklık olacağı konusunda bir değerlendirme yapıldı. Bu esnada Gevaş civarında bir ihbar geldi. Ve bir uçağın alçaldığını gözden kaybolduğunu ifade eden bir ihbardı. Bunun üzerine aramalar o civarlarda tüm ekiplerimizle havadan ve karadan yapılmaya başlandı. Ve zannediyorum gece 03.00 civarında buradan oraya giden ekiplerimiz Artos Dağının 2 bin 200 rakımında uçağımızın Artos Dağına çarparak kırıma uğradı ve 2’si kahraman pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi arkadaşlar bize bildirdiler. Şu anda oradalar biz de oraya geçeceğiz. Görev şehitlerimiz. Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun."

EGM: 7 KAHRAMAN ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de kaza ile ilgili açıklama yapıldı. 7 personelin şehit olduğu bilgisinin yer aldığı açıklama şöyle denildi:

"15.07.2020 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM-809 kuyruk numaralı İnsanlı Keşif uçağı Hakkari ve Van illerinin keşif ve gözetlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda görev almak üzere Van Ferit Melen Havalimanından görev bölgesine intikal için 15.07.2020 saat 18.34’te havalanmış, görevini tamamladıktan sonra Van Ferit Melen havalimanı ile alçalış için irtibata geçmesinin ardından saat 22.45 itibariyle Van Ferit Melen havalimanı kontrol sahası içerisinde Radar ve Telsiz Teması kaybedilmiştir.

İnsanlı Keşif Uçağımız Artos Dağına çarparak kırıma uğramış kaza sonucu emniyet personeli 7 kahraman arkadaşımız şehit olmuştur. Başımız sağ olsun."

BAKAN SOYLU KAZA YERİNDE İNCELEME BULUNDU

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağının Van'da keşif uçuşu görevini tamamladıktan sonra Ferit Melen Havalimanı'na dönerken kırıma uğraması sonucu Ankara'daki programını keserek uçakla kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaza ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından olay yerine hareket etti. Bakan Soylu ile birlikte Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbey, İl Jandarrma Komutanı Yüksel Yiğit, saat 05.00 sıralarında iki helikopterle, keşif uçağının krırıma uğradığı Gevaş ilçesine giderek enkazın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.



ENKAZ GENİŞ ALANA YAYILDI



Bakan Soylu, beraberindeki sivil ve askeri yetkililerle birlikte kaza bölgesinde inceleme yapan görevlilerden bilgi aldı. Bu arada kırıma uğrayan keşif uçağının parçalarının geniş bir alana yayıldığı öğrenildi. Bölge güvenlik güçleri tarafından çevrilirken, çevresine kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, yetkililerden bilgi aldıktan sonra bölgeden ayrıldı.



ŞEHİT CENAZELERİ HELİKOPTERLE TAŞINDI



Kırıma uğrayan Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı keşif uçağında şehit olan emniyet mensubu 2 pilot ve 5 personelin cenazeleri, helikopterle olay yerinden alınarak Van'daki hastaneye getirildi. Hastanede işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehit polis memurlarının naaşları Van'da düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

KIRIM EKİBİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgedeki incelemelerini tamamlayıp ayrıldıktan sonra kaza kırım ekibi bölgeye gelerek parçaları geniş bir alana yayılan uçağın enkazında incelemelerde bulundu. Kazanın olduğu yerde ise geniş güvenlik önlemi alındı. Uçağın düştüğü alana yaklaşık 10 kilometre mesafeden itibaren önlem alan güvenlik güçleri, bölgeye kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor.