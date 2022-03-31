Türkiye'nin yeni seyir füzesi 'Çakır' tanıtıldı

ANKARA - ROKETSAN, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilecek, 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil seyir füzesi 'Çakır'ı tanıttı.



ROKETSAN tesislerinde, 'Çakır'ın tanıtımı için düzenlenen basın toplantısına, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci katıldı. Toplantıda verilen bilgilere göre, deniz, kara ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi 'Çakır', son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığı ile yüksek hasar gücüne sahip. İnsansız hava ve deniz araçları, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni seyir füzesi 'Çakır'ın 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunuyor. 'Çakır'ın hedefleri arasında su üstü, kıyıya yakın kara ve su üstü, stratejik kara hedeflerinin yanı sıra alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor. Kale Arge tarafından geliştirilen yerli ve milli KTJ-1750 turbo-jet motora sahip 'Çakır', tasarımının getirdiği çeviklik sayesinde, görev planlama sırasında tanımlanan 3 boyutlu dönüş noktalarını içeren görevleri kolaylıkla gerçekleştiriyor. ROKETSAN'ın öz kaynakları ile başlatılan yerli ve milli seyir füzesi 'Çakır'ın tasarım çalışmaları devam ederken ilk test atışı yıl içinde 'Akıncı'dan yapılacak, platform entegrasyonu ise 2023'te hedefleniyor.



'GELECEK GÖRÜŞ VE TALEPLERE AÇIĞIZ'



Toplantıda gazetecilerin sorularını cevaplandıran İsmail Demir, SAMP/T hava savunma sistemi konusunda Fransa ve İtalya ile temas olup olmadığının sorulması üzerine, "Projeyi nihayetlendirme aşamasında Fransa ve İtalya tarafı biraz ağırdan aldı. O ağırdan alma süreci sonuçlandı. Sonrasındaki safha için somut bir adım atılmadı. Belki konuşmalardan sonra somut bir adım atılabilir. Karşı taraftan gelecek görüş ve taleplere açığız. Bizimle henüz bu anlamda bir temas olmadı" dedi.



Ukrayna'da devam eden gemi inşası olduğunu söyleyen Demir, "Sözleşme imzalanmış durumda. Sözleşmenin ön ödemesi yapılmış, çalışmalar devam ediyor. Bu aşamadan sonra ne olur, karşı tarafın tavrıyla ilgili. Her şey yolunda giderse çalışma devam eder. TB-2 ve mühimmatları konusunda da zaten bir sözleşmemiz var. Ürün ve mühimmatları zamanında gönderildi" diye konuştu.



'SAVUNMA SANAYİSİ GÖRÜŞMELERİMİZDE DEĞİŞMEYEN KONU'



İsmail Demir, savunma sanayisinin Türkiye'nin her masadaki birinci konusu olduğunu, dış ülkelerde de ilgi çektiğini belirterek, "Türkiye illa savunma sanayini konuşalım, diye masaya oturmuyor. Karşı ülkeler de bunu konuşmakla ilgili gündem oluşturuyorlar. O açıdan savunma sanayisi çeşitli ülkelere temaslarımızda konu başlıklarını arasında yer alıyor. Yüzde 100, demiyorum ama çok büyük bir oranda tüm ülkelerde bu konu başlıklarının arasında değişmez bir başlık. Tabii ki bunlar konuşmakla kalan şeyler değil, bu konuşma neticesinde çeşitli iş birlikleri de gerçekleşiyor" dedi.



'F-35 GÜNDEMİMİZDE YOK'



NATO müttefiki ülkelerin Türkiye'ye uyguladığı gizli ve açık ambargolar hakkındaki soru üzerine Demir, "Burada bir ikili tavrın, çifte standardın sürekli altın çizmesi gerekiyor. S-400 ve F-35 konuları kamuoyunda çok net şekilde bilinen ve tartışılan meseleler. F-16, F-35 müzakereleri Milli Savunma Bakanlığı ile karşı taraf arasında devam eden müzakereler. Burada tabi masada taraftarının konuşuyor olması önemli. Bizim savunma sanayine bakışımız, savunma sanayi politikalarımız açısından F-35 müzakerelerin nereye gideceğini beklemekle ilgili vakit kaybedemeyiz. 'Milli Muharip Uçağı'mızı yapmakla ilgili tüm gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Bu açıdan F-35 konusu bizim gündemimizde yok artık. Daha sonra ne olur bilemiyoruz ama bizim hedefimiz 'Milli Muharip Uçağı'" diye konuştu.