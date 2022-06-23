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Trenlerde ücretsiz bisiklet taşıma izni ve kuralları açıklandı

23 Haziran 2022 Perşembe 10:57
Trenlerde ücretsiz bisiklet taşıma izni ve kuralları açıklandı

İSTANBUL - Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun talebi üzerine harekete geçen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, uzunyol (YHT ve Anahat) ve kısayol (Bölgesel, Banliyö-Marmaray) trenlerinde bisiklet taşınmasına izin verecek. Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu: 'Bisikletin yaygınlaşması ve kabul görmesi için verdiğimiz mücadeleye destek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'ne müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Bisiklet Federasyon'unun çevreci ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikletlerin kullanımının yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılması amacıyla bisiklet sporcularının bisikletlerini yanlarında götürmeleri, bisikletlerinin taşınmasında kolaylık sağlanması, taşıma hakkı tanınması ve bisiklet kontenjanı (bagaj hakkı) verilmesi talebine TCDD Genel Müdürlüğü'nden olumlu yanıt geldi. Tüm dünyadaki bisiklet taşıma kuralları örnekleri dikkate alınarak belirlenen hükümler, bisikletlilerin ulaşımını kolaylaştırırken sağlık, çevre, ekolojik denge, egzozsuz yaşam, ekonomik anlamda tasarruf sağlanması ve benzeri konularda örnek teşkil edecekler. Banliyö ve Marmaray trenlerinde yoğun olmayan saatlerde her türlü bisiklet (katlanabilir, city bike, mountain bike) taşınabilirken, Yüksek Hızlı Tren ve Anahat ve Bölgesel Trenlerde katlanabilir bisikletlerin ücretsiz olarak taşınmasına izin verildi.  

EMİN MÜFTÜOĞLU: BİSİKLETLİ YAŞAMI DAHA KOLAY VE DAHA GÜVENLİ HALE GETİRECEĞİZ

"Bisikletin tabana yayılması, bisikletli yaşamın kolaylaştırılması ve her yerde kabul görmesi adına verdiğimiz emeğin yanında olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullanan Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Bisikletin gerçek bir ulaşım aracı olarak kabul görmesi ve bu çevreci, sağlıklı ulaşım aracının daha fazla kullanılması konusunda verdiğimiz mücadele devam edecek, bisikletli yaşamı daha kolay ve daha güvenli hale getireceğiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tren türlerine göre bisikletlerin trenlere kabul esaslarını şu şekilde belirtti:

- Banliyö Trenleri ve Marmaray trenlerinde;

Pazar ve milli bayram günleri hariç diğer günlerde yolcu yoğun saatler (zirve saatler) olan

07.00-08.30 ila 16.00-19.30 saatleri dışında bisikletler trenlerde yolcu beraberinde küçük el bagajı kabul edilecek, taşıma için ayrıca bir ücret alınmadan taşınmaktadır.

Yolcu yoğun saatlerde ise trenlere kesinlikle bisiklet kabul edilmemektedir.

Yolcu yoğunluğu olmayan pazar günlerinde ve milli bayramlarda gün boyunca bisikletler

ücretsiz olarak taşımaya kabul edilmektedir.

Bisikletler tüm vagonlara kabul edilerek ve varsa bisiklet taşıması için ayrılan boşluklarda veya

ara boşluklarda yolcu geçişini engellemeyecek şekilde taşınması sağlanmaktadır.

Asansörlerde, yürüyen merdivenlerde, trenlerde ve trenlere iniş binişlerde kendilerine ve/veya diğer yolculara verilecek her türlü zarar ve ziyandan bisiklet sahibi sorumludur.

Turnike olan bölgelerde bisiklet geçişleri engelli turnikelerinden yapılmaktadır.

- Yüksek Hızlı Trenlerde;

YHT`lerde el bagajları için ayrılmış bölmeye sığabilecek ölçüde katlanabilir bisikletler, yolcu yanında küçük el bagajı olarak kabul edilmekte ve yolcusu beraberinde ücretsiz taşınmaktadır.

YHT`lerde katlanamayan bisikletlerin taşınmasına izin verilmemektedir.

- Anahat ve Bölgesel Trenlerde;

Anahat ve bölgesel trenlerde, sadece tren teşkilatında furgon veya furgon bölmesi olan trenlere, katlanamayan bisikletler yolcu yanında küçük el bagajı olarak kabul edilmekte ve ücretsiz taşınmaktadır.

Teşkilatında furgon olmayan trenlerde bagaj bölmesine sığabilecek ölçüde katlanabilir bisikletler, yolcu yanında küçük el bagajı olarak kabul edilmekte ve ücretsiz taşınmaktadır. Bu trenlerde katlanamayan bisikletlerin taşınmasına izin verilmemektedir.

Tren teşkilatında furgon veya furgon bölmesi olan trenlerde, katlanamayan bisikletlerin açık hali ile sığmasının mümkün olmadığı durumlarda tekerlerinin ve pedallarının sökülerek boyutunun yolcu tarafından küçültülmesi gerekmektedir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ücretsiz Bisiklet TaşımaTrenTürkiye Bisiklet Federasyonu
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