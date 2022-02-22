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Tekirdağ'da 57'nci Alay temsili sancak devir teslim töreni

22 Şubat 2022 Salı 15:19
Tekirdağ'da 57'nci Alay temsili sancak devir teslim töreni

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından 57'nci Alay'a sancağın verilişinin yıl dönümünde temsili sancak devir teslim töreni düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği önündeki törene Vali Yardımcısı Murat Eren, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, "Sizlerle bir meşaleyi yaktık ve 12 yıl sonra yine birlikteyiz. 'Güzel yürekli çocuklar yola çıkmıştı' dedik ve o güzel yürekli çocuklar o kar tanesini koca bir kar topuna dönüştürdü. Şu anda dünyada bir ilki daha başarıyoruz. Bir ilki daha tarih sahnesine koyuyoruz. Sancak devir teslim törenini yapıyoruz. Bildiğiniz gibi bizim sancağımız namusumuzdur, bizim sancağımız kutsalımızdır ve biz son sancaktarımız şehit olana kadar sancağı yere düşürmez, devrederiz. Böyle bir gelenekten gelen 57'nci Alay yürüyüşçüleri yine böyle bir sembolik günü Tekirdağ ve tüm Türkiye'ye armağan ediyoruz" dedi.

'SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREREK KAZANILMASINI SAĞLAMIŞTIR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Mustafa Kemal Atatürk tarafından Tekirdağ'da kurulan 19'uncu Tümen ve bu tümene bağlı 57'nci Alay'ın Çanakkale cephesinde büyük kahramanlıklar gösterdiğini belirterek, "Savaşın seyrini değiştirerek kazanılmasını sağlamıştır. Düşman birliklerin ilerleyişini canları pahasına durduran ve her bir neferi şehit olan 57'nci Alay'ın vatan sevgisi ve fedakarlığı biz Tekirdağlılar için büyük bir gurur kaynağıdır. Aynı şekilde büyük önderimiz, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 57'nci Alay sancağını, Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'e teslim ettiği 22 Şubat 1915 tarihi önemli ve anlamlı bir gündür. Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasını sağlayan en büyük güç 57'nci Alay ile başlayıp cephe geneline yayılan vatan sevgisi, cesaret ve mücadele ruhudur" diye konuştu. 

Konuşmaların ardından 57'nci Alay Sancağı, Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren tarafından 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz'a devredildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SancakDevir Teslim Töreni57nci AlayTekirdağ
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