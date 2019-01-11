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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna  düzenleyeceği olası operasyon öncesinde, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı başlayan askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna  düzenleyeceği olası operasyon öncesinde, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı başlayan askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.

11 Ocak 2019 Cuma 09:15
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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türkiye'deki çeşitli birliklerden Gaziantep ve Şanlıurfa'ya gönderilmek üzere yola çıkan tank yüklü askeri konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden geçen konvoy, Gaziantep yönünde devam etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSuriyeSınırSevkiyatAskerTSK
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