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Ramazan Bayramı'nda 'kilit kavşak'tan 414 bin araç geçti

05 Mayıs 2022 Perşembe 16:43
Ramazan Bayramı'nda 'kilit kavşak'tan 414 bin araç geçti

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatilinde toplam 414 bin 293 araç geçiş yaptı.

Kırıkkale'de 43 şehrin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' diye bilinen yolda Ramazan Bayramı tatili boyunca yoğun araç trafiği yaşandı. Bayram boyunca yoldan geçen araç sayısının 414 bin 293 olduğu belirtildi. Kente 247 bin 129 araç giriş yaparken, 167 bin 164 otomobil de çıkış yaptı.

Kırıkkale'de bayram boyunca emniyet ve jandarmadan oluşan 56 ekip ve 122 personel, 7 gün 24 saat görev yaptı. Ekipler tarafından 2 bin 334 araç kontrol edilirken, 855 sürücü ve araca 1 milyon 163 bin 453 lira idari ceza uygulandı. Denetimlerde, 26 araç trafikten menedildi, 7 sürücünün belgesine el konuldu.

Kentte tatil süresince ölümlü kaza yaşanmadı. 24 kazada 41 kişi yaralandı, 21 de hasarlı kaza meydana geldi.

DHA

Son Güncelleme: 05.05.2022 16:46
Anahtar Kelimeler:
Ramazan BayramıKilit KavşakKIRIKKALE
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