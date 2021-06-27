Marmaris'te orman yangını

MUĞLA (DHA)

Marmaris'teki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sırasında geçici orman işçisi Görkem Hasdemir (32) yaşamını yitirdi. Görkem Hasdemir'in yangına karadan ilk müdahale eden ekipte olduğu ve alevlerin arasında kaldığı bildirildi. Evli ve 1 çocuk babası Hasdemir'in cenazesi, arkadaşları tarafından ormanlık bölgeden indirilip cenaze aracıyla Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hasdemir'in çalışma arkadaşları da cenazenin gönderilişi sırasında büyük üzüntü yaşadı, gözyaşı döktü. Bakan Pakdemirli, Marmaris’teki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Marmaris ile İçmeler kara yolu üzerindeki Pamucak mevkisinde, orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yayılarak etkisini artırırken, ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan yangına müdahale etti.

Yangının yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmadığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi.

OGM: 1 PERSONELİMİZ ŞEHİT OLDU

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden 1 personelin şehit düştüğünü açıkladı. OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Büyük bir acı yaşıyoruz, şehidimiz var. Marmaris İçmeler'de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın" denildi.