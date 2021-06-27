Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1392
ALTIN
502.080
DOLAR
8.7510
STERLİN
12.1402
EURO
10.4450
Mainz Başkonsolosluğu sekreter alacak
Mainz Başkonsolosluğu sekreter alacak
Marmaris’te 618 m2 tarla satılacak
Marmaris’te 618 m2 tarla...
İnegöl’de 7600 m2 tarla satılacak
İnegöl’de 7600 m2 tarla...
Dinek Dağı kafe, zipline işleri kiralanacak
Dinek Dağı kafe, zipline...
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını; 1 şehit, 1 yaralı

27 Haziran 2021 Pazar 16:56
7 Okunma
Marmaris'te orman yangını

MUĞLA (DHA) 

Marmaris'teki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sırasında geçici orman işçisi Görkem Hasdemir (32) yaşamını yitirdi. Görkem Hasdemir'in yangına karadan ilk müdahale eden ekipte olduğu ve alevlerin arasında kaldığı bildirildi. Evli ve 1 çocuk babası Hasdemir'in cenazesi, arkadaşları tarafından ormanlık bölgeden indirilip cenaze aracıyla Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hasdemir'in çalışma arkadaşları da cenazenin gönderilişi sırasında büyük üzüntü yaşadı, gözyaşı döktü. Bakan Pakdemirli, Marmaris’teki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Marmaris ile İçmeler kara yolu üzerindeki Pamucak mevkisinde, orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yayılarak etkisini artırırken, ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan yangına müdahale etti.

Yangının yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmadığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi.

OGM: 1 PERSONELİMİZ ŞEHİT OLDU  

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden 1 personelin şehit düştüğünü açıkladı. OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Büyük bir acı yaşıyoruz, şehidimiz var. Marmaris İçmeler'de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarmarisOrman Yangını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizli'de orman yangını
Denizli'de orman yangını
Karataş'ta kanalizasyon denize akıyor 
Karataş'ta kanalizasyon denize akıyor 
Korsan yat uyarısı
Korsan yat uyarısı
Aydın'da operasyon
Aydın'da operasyon
Burdur’da kaza
Burdur’da kaza
Son kısıtlama öncesi tatilciler sahile akın etti
Son kısıtlama öncesi tatilciler sahile akın etti
Göçükte can pazarı
Göçükte can pazarı
Sincan Cezaevi'ne atıkların gübreye dönüştürüldüğü proje ödül getirdi
Sincan Cezaevi'ne atıkların gübreye dönüştürüldüğü proje ödül getirdi
Amasya Valisi Masatlı: Aşı miktarı 250 bini geçmiş durumda
Amasya Valisi Masatlı: Aşı miktarı 250 bini geçmiş durumda

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma