Marmaris'te erozyon riski ve kirlilik tehdidi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki büyük orman yangını sonrası yağmurlarla oluşan erozyon ile denizdeki kirliliğe dikkat çekmek için harekete geçildi. İstanbul ve Ankara'dan gelip inceleme yapan uzmanlar, Marmaris Körfezi'nin bazı bölgelerinde 2 metreyi bulan balçık tabakası oluştuğu, canlı sayısının da azaldığını tespit etti.



İçmeler Mahallesi kara yolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinde bulunan kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, geçen yıl 29 Temmuz'da yangın çıktı. Alevler geniş bir alana yayılırken, havadan ve karadan müdahaleyle yangın, 9'uncu günde söndürüldü, 13 bin 650 hektar alan zarar gördü.



Alevlerin ormanı küle çevirdiği bölgelerde, önünde ağaç engeli kalmayan toprak ile çakıl taşları, yağışlarla birlikte dağlardan derelere ve denize akmaya başladı. Dereler, toprak ve çakıl taşlarıyla doldu, ilçenin bazı mahallelerinin kıyılarında adacıklar oluştu. Çevreciler ve bilim insanları, Marmaris'teki erozyonunun verimli toprakların kaybının yanı sıra sel riskinin artmasına, deniz dibindeki doğal dengenin bozulmasına, deniz canlıların ölmesine yol açtığını söyledi, acil olarak önlem alınması gerektiğini savundu. Her yağmur sonrası Marmaris Körfezi ve İçmeler Mahallesi'nde denizin kahverengiye dönmesi gibi endişe verici gelişmeler de harekete geçilmesine neden oldu.



'KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ' PROJESİ HAYATA GEÇTİ



Marmaris Kaymakamlığı’nın desteği ve bir grup insanının maddi katkısıyla Marmaris Çevrecileri Derneği (MÇD), İstanbul ve Ankara merkezli 2 firmayla birlikte 4 etaplı çalışma başlattı. Dernek, Marmaris Körfezi'nin kurtarılması için 'Köprüden Önce Son Çıkış' adı altında temizlik projesini hayata geçirdi. İstanbul'da Haliç, İzmir'de ise körfezdeki kirliliğin temizliği için çalışan 4 uzman, 7 sivil ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıcı, Marmaris Körfezi'nde ilk etap dalışı yaptı. 3 gün boyunca kıyıdan 200 metre açıkta deniz dibi noktalarından numuneler alındı. İncelemelerde dağlardan inen toprağın körfezin bazı bölgelerinde dipte yer yer yükseklikleri 1,5, 2 metreyi bulan balçık tabakası oluştuğu belirlendi, canlı sayısının azaldığı gözlendi.



2011 yılından beri Marmaris Körfezi'nde yaşanan kirliliğe dikkat çekmek için alanında uzman bilim adamları ile araştırma yapan MÇD Başkanı Ahmet Kutengin, inceleme etapların tamamlanmasının ardından çözüm önerilerinin de yer alacağı raporu, başta Çevre ve Şehir Bakanlığı olmak üzere yetkili mercilere sunacaklarını kaydetti.



'11 BİN NUMUNE ALINDI, 388 SAYFA RAPOR HAZIRLANDI'



Yaklaşık 6 ay önce yazışma ve görüş alışverişiyle başlattıkları projeye 'Köprüden Önce Son Çıkış' adını verdiklerini ifade eden Kutengin, şöyle konuştu:



"2011'den bu yana körfezde defalarca inceleme ve araştırmalar yaptırdık, 11 bin numune laboratuvarlarda incelendi. 388 sayfalık rapor hazırlanarak Marmaris, Muğla ve bakanlıklara gönderildi. Ne yazık ki ne Marmaris ne Muğla ne de bakanlıklardan bir sonuç alamadık. Bu dört etaptan oluşacak inceleme sonucunda hazırlayacağım raporları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na göndereceğiz. Farklı dış etkenler nedeniyle Marmaris de deniz kirlilik tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ama son yangın felaketinin ardından ortaya çıkan erozyon tehdidi, denizdeki tahribatı kat kat arttırdı. Önlem alınmaz, çözüm bulunmazsa önce doğa sonra turizm zarar görür. Dolayısıyla geleceğimiz de risk etmiş oluruz. Çünkü köprüden önce son çıkıştayız."



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MEKTUP YAZDI



Daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporlarının bürokrasi engeline takıldığını belirten Kutengin, bu kez işi daha sıkı tutmaya kararlı olduklarını, bu doğrultuda sorunun çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdığını söyledi. Kutengin, Erdoğan'a hitaben yazdığı mektupta, erozyonun yanı sıra Marmaris Körfezi ve koylarına zarar verdiği tespit edilen diğer faktörlerden de bahsettiğini kaydetti. ​



DENİZE ATILAN ÇAPALAR ÇAMURLU ÇIKTI



Bu ara İstanbul ve Ankara'dan gelen uzmanlar, Marmaris'ten ayrılmadan önce Ahmet Kutengin ile makamında ziyaret ettikleri Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy'u çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Araştırmanın ilk etabında heyeti taşıyan dalış teknenin çapasının, demir attığı bazı yerlerden çamur içinde çıktığı göze çarptı. Sivil dalgıç ekibinin lideri MÇD Yönetim Kurulu Üyesi Emekli SAS komandosu Tuncer Uysal, "Dalgıç teknesi işletiyorum. Yılın her dönemi dalıyoruz. Körfez dibindeki tabaka her yağışın ardından daha vahim hale geldiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.