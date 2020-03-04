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Güvenlik korucularının tazminatı artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile güvenlik korucularına ödenen aylık ek tazminat 190 liraya çıkarıldı.

04 Mart 2020 Çarşamba 14:08
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Güvenlik korucularının tazminatı artırıldı

ANKARA - Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile güvenlik korucularının 135 lira olan güvenlik tazminatı 190 liraya çıkarıldı. 15 Ocak 2020 itibarıyla geçerli olacak kararın hükümleri, İçişleri Bakanlığı’nca yürütülecek. Yine Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) kuruldu. TÜRASAŞ, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı ortaklıkları olan Türkiye Vagon Sanayii A.Ş, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş.'nin birleştirilmesiyle oluşturuldu. TÜRASAŞ'ın merkezi Ankara ve ilgili olduğu bakanlık ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olacak.

TÜRKİYE MAARİF VAKFI'NA KAYNAK AKTARILACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Maarif Vakfı'na Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) kaynak aktarılması hükme bağlandı. Karara göre, vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanması için MEB'in 2020 yılı bütçesinden 684 milyon liraya kadar kaynak aktarılabilecek. Karar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe girecek. Türkiye Maarif Vakfı, açtığı okulların yanı sıra dünyanın dört bir yanında FETÖ'den devir alınan okullarla eğitim alanında hizmet veriyor.

Ayrıca, yayımlanan diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile Hakim ve Savcılar Kurulu personel alımlarında artık KPSS şartı aranmayacak.

Yine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı olması nedeniyle Amadou Koufa adlı kişinin tüm malvarlıkları donduruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Amadou Koufa'nın 1958 doğumlu ve Malili olduğu, ayrıca 6 farklı isim kullandığı kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güvenlik KorucularıTazminatResmi Gazete
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