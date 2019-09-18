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Diyarbakır'da dev operasyon

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 milyon 718 bin 750 kök Hint keneviri ile 955 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da dev operasyon

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 milyon 718 bin 750 kök Hint keneviri ile 955 kilo esrar ele geçirildi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:41
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Diyarbakır'da dev operasyon

DİYARBAKIR - İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla Lice ve Hazro ilçelerinin dağlık ve kırsal alanlarında, 16 Eylül Pazartesi günü başlatılan 'Bayrak-134 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Öcal 03 Operasyonu' tamamlandı. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 955 kilo 150 gram esrar, 19 ayrı noktada toplam 6 milyon 718 bin 750 kök Hint keneviri, kenevir tarlasını sulamak amacıyla kullanılan 9 bin 700 metre, uzunluğundaki su hortum, 6 su motoru ve 3 elek ele geçirildi. Kenevirler, numune alınmasının ardından imha edilirken, esrara el koyuldu. 

Operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Operasyonda ele geçirilen kenevirle yaklaşık 134 ton esrar üretilebilmekte olup, son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmuş, uyuşturucu maddeyi kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LiceHazroDiyarbakırOperasyon
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