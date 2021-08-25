Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1459.2
ALTIN
483.82
DOLAR
8.3914
STERLİN
11.5260
EURO
9.8623
Araştırma görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi alınacak
Bireysel danışman alınacak
Bireysel danışman alınacak
Pazarlama hakkı satılacak
Pazarlama hakkı satılacak
Madeni yağ ve antifriz alınacak
Madeni yağ ve antifriz...
Araştırma görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 

25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:02
10 Okunma
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Yayımlanan Atama Kararıyla, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Şeref Kalaycı atandı. Atamanın, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Dr. Mehmet Sürmeli, Dr. Hasan Kavgacı, Dr. Hüseyin Şirin, Toper Akbaba ve Prof. Dr. Bahri Ata görevden alındı.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Cihad Demirli, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliklerine ise Prof. Dr. Mehmet Karataş, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Doç. Dr. Cem Gençoğlu, Dr. Mehmet Gündüz ve Dr. Hüseyin Yorulmaz atandı. Atamanın; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteAtamaKararCumhurbaşkanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'den Haiti'ye deprem yardımı
Türkiye'den Haiti'ye deprem yardımı
Tekirdağ'da makilik alanda yangını
Tekirdağ'da makilik alanda yangını
Muğla'da ilk filizler çıktı
Muğla'da ilk filizler çıktı
Kars'ta sağanak ve dolu 
Kars'ta sağanak ve dolu 
Tokat'ta Off-Road şenliği düzenlendi
Tokat'ta Off-Road şenliği düzenlendi
Kahramanmaraş’ta 3 dönüm arsa satılacak
Kahramanmaraş’ta 3 dönüm arsa satılacak
İran sınırında kaçak geçişlere karşı güvenlik üst seviyede
İran sınırında kaçak geçişlere karşı güvenlik üst seviyede
MSB: Sincar'da 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Sincar'da 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Marmara Gölü kurudu
Marmara Gölü kurudu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma