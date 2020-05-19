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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Samsun'da yakılan meşaleyi bugün de aynı kararlılık ve gururla taşıyan siz gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesisiniz" dedi.

19 Mayıs 2020 Salı 11:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, gençlerin ve aziz Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın bütün kahramanlarını saygıyla andı.

Erdoğan, 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan, Amasya, Erzurum ve Sivas'tan tüm yurda yayılan Milli Mücadele'yi başarıya taşıyan ruhu, heyecanı ve coşkuyu, bugün gençlerin gözlerinde gördüğünü belirterek, "Bağımsız ve müreffeh yarınlara yürüyüşün başlangıcı olan 19 Mayıs'ın, aziz milletin hürriyetinden vazgeçmeyeceğini, hiçbir şartta himaye altına girmeyeceğini, özgür iradesine her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiği gündür" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstikbal mücadelesi boyunca, tarihe gömülmek istenen aziz milletin azim, cesaret, kararlılık ve inançla yürüdüğü yolda, her türlü zorluğa göğüs gerdiğini, canı pahasına vatanına ve bayrağına yönelen tehditleri bertaraf ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özgürlüğümüzün, egemenliğimizin ve cumhuriyetimizin teminatı aziz Türk Gençliği. Bugün biz, sizlere daha aydınlık, umutlu ve barış dolu bir gelecek için çalışırken, sizden beklentimiz, kahraman ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisine, özgürlük aşkına sahip çıkmanız, bu yüce değerleri sonraki nesillere aktarmanızdır. Samsun'da yakılan meşaleyi bugün de aynı kararlılık ve gururla taşıyan siz gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesisiniz. Milli değerlerine bağlı, evrensel değerlerle barışık olarak ve geleceğe güvenle bakarak yetişmeniz, 19 Mayıs ruhunu anlamanız, benimsemeniz ve sorumluluğunu üstlenmeniz, geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır. Sizlerden çok büyük başarılar bekliyor ve sizlere güveniyorum. Üstlendiğiniz büyük sorumluluğun bilinciyle çok çalışacağınıza, Cumhuriyetimize kararlılıkla sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum.

DHA

Son Güncelleme: 19.05.2020 11:15
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıR.Tayyip Erdoğan19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı
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