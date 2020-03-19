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Cuma günü ve kandil gecesi, camiler kapalı tutulacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışların ve ortaya çıkacak olumsuzlukların önüne geçmek için Cuma günü ve kandil gecesi cami ve mescitlerin kapalı tutulacağını ve cuma namazı için sela da okunmayacağını bildirdi.

19 Mart 2020 Perşembe 15:58
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Cuma günü ve kandil gecesi, camiler kapalı tutulacak

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre;  Prof. Dr. Ali Erbaş’ın imzasıyla 81 il müftülüğüne gönderilen yazıda, koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı cuma namazı ile vakit namazlarının cemaatle kılınması hususunda alınan kararla ilgili oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için alınacak yeni tedbirler bildirildi. Yazıda; İslam’ın ana gayelerinden birinin insanın can güvenliğini sağlamak olduğuna dikkat çekildi.

'KARARLARI UYGULAMAK İNSANI SORUMLULUKTUR'

Yeni tip koronavirüsle mücadele amacıyla Devletin ve Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetlerinin icrası ile ilgili aldığı tedbirlerin hatırlatıldığı yazıda, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumayı, bilhassa yaşlılarımızın can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanması insani ve vicdani bir sorumluluktur" ifadeleri kullanıldı.

Yazıda, bazı kişilerin, vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiğinin ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin tespit edildiği belirtilerek, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler sona erinceye kadar ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, kuran kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere Cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı tutulacağı ve Cuma namazı için sala okunmayacağı bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet Işleri BaşkanlığıKoronavirüsün Yayılma TehlikesiCuma NamazıKandil Gecesi
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