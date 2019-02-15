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Çanakkale'de 40 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 40 kaçak yakalandı.

Çanakkale'de 40 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 40 kaçak yakalandı.

15 Şubat 2019 Cuma 14:12
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Çanakkale'de 40 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE - Yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önceki gün Ayvacık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığında bulunan kaçaklara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Çamkalabak köyü Kaşkaya mevkisi ile Yanık Tepe mevkisinde Kongo uyruklu 19, merkez Işıklar köyü Dörtyol mevkisinde Çan karayolunda ise Afganistan uyruklu 21 kaçak yakalandı.

Aralalarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kaçak işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleKaçak
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