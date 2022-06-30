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Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine bakanlıktan seyyar köprü

30 Haziran 2022 Perşembe 14:01
Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine bakanlıktan seyyar köprü

BARTIN - Bartın'da, selde yıkılan geçici köprünün kalıntılarının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nca köprünün yerine seyyar köprü kurulacak.

Kent merkezine bağlı Kozcağız beldesinde ekipler, selde yıkılan 3 köprü ile ilgili çalışma başlattı. Şar Boğaz Mahallesi'ne geçen yıl yapılan geçici köprü, bu sene sel nedeniyle yıkıldı. Ekiplerin köprüyü kaldırma çalışmaları sürerken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından köprünün yerine seyyar köprü kurulacağı belirtildi. Ulaşımın sağlanamadığı mahallede oturanların ihtiyaçları ise askeri helikopter ya da polis helikopteri ile temin ediliyor. Bakioğlu köyü Lazlar Mahallesi'nde yıkılan köprünün onarımına ise ekiplerce başlandı. 

DHA

Son Güncelleme: 30.06.2022 14:10
Anahtar Kelimeler:
BartınSelKöprüSeyyar Köprü
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