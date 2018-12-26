Aile hekimleri isyanda

Bu aile hekimleri için bardağı taşıran son damla oldu. Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre; Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. H. Şenol Atakan, raporların hangi kıstaslara göre verileceğinin mevzuatla düzenlenmediğini, dolasıyla göstermelik imzaya indirgendiğini söylüyor. Günlük mesailerinin yüzde 25-30’unun bu taleplere karşılık vermekle geçtiğini belirten hekimler asıl işlerinin aksadığını söylüyor.



MEVZUATI YOK

Raporlarla ilgili en büyük sorunun mevzuatının bulunmaması olduğunu belirten Dr. Atakan, “Sağlık raporunu isteyen kurum neden istediğini bilmiyor. İlk ve orta dereceli okullardaki ‘Sek sek oynayabilir, dart atabilir, geziye gidebilir’ gibi ne amaçla istendiği anlaşılamayan rapor taleplerinin yanında gerçekten eko, efor testi ve solunum cihazları ile ciddi olarak muayene edilmesi gereken ‘Lisanslı basketbol, voleybol, futbol oynamasında sakınca yoktur’ raporları aile hekiminden talep ediliyor. Mesela satranç oynayacaklardan neden sağlık raporu istenir? Hangi hastalığın satranç oynamaya engel teşkil ettiği konusunda kimsenin bir fikri yok. Her gün farklılaşan, absürd hale gelen rapor talepleri yüzünden şaşkına dönüyoruz” diyor. Aile hekimleri sürücü raporları nedeniyle de sık sık zorluk yaşıyor. Dr. Atakan “İlgili yönetmelikte istenen muayenelerin yapılmasını sağlayacak teknik imkân aile sağlığı merkezlerinde bulunmuyor. Görme, işitme, IQ tespiti yapabileceğimiz teknik donanım yok. Bu raporların eskiden olduğu gibi hastanelerde verilmesi ve ilgili uzmanların muayenesinden geçmesi şart” diyor. Dr. Atakan çözüm için vatandaşların sağlıklı olduklarına dair beyanlarına itibar edilmesinin yeteceğini söylüyor.

ŞİDDET NEDENLERİNDEN

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi aile hekimi Dr. Recep Koç, bu raporları vermemek ve geri çevirmenin sağlıkta şiddet nedeni de olduğunu söyledi. Kurum ve kuruluşların, mevzuatlarında bulunmaması ya da gerekmemesine rağmen sağlık raporu istediğini belirten Dr. Koç şunları söyledi: “Bizi sorumluluk altında bırakıyor. Büyükşehir belediyesinin spor salonunda pilates ve aerobik yapacak 80 kilo civarında, tansiyon hastası kadın, salondan istenen ‘spor yapabilir belgesi’ için geldi. Sağlık Bakanlığı’nın bize verdiği görev tanımı spor lisansı çıkartılacak kişilerin muayene ve gerekirse kardiyolojik tetkiklerinin yaptırılması, değişik branşlardan konsültasyon istenerek raporlarının düzenlenmesi. ‘Yivsiz tüfek kullanabilir’ gibi birçok disiplinin muayenesinin gerektiği raporlar dahi bizden talep ediliyor. Yivsiz av tüfeği raporu isteyen 19 yaşındaki genci, psikiyatriye sevk ettim. Kişilik bozukluğu ve psikopat kişilik bildirdiler. Raporu vermedim. Babası çalıştığı kamu kurumunu belirterek, tehditkar vaziyette tekrar talepte bulundu. Tabii ki geri çevirdim.”

‘Hukuken anlamsız’

Aile hekimlerine rapor için en son stajyer avukatlar yönlendirildi. Türkiye Barolar Birliği’nin 14 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğine göre avukatlık staj başvurusu için sağlık raporu aile hekimden istenecek. Aile hekimleri bunun hekimlerle avukat adaylarını karşı karşıya getireceği görüşünde. İstanbul Aile Hekimliği Derneği Hukuk Genel Sekreteri Dr. Mustafa Tamur şöyle konuştu: “Türkiye Barolar Birliği de verilen sağlık raporunu ‘altı üstü bir imza’ olarak görüyor. Bu ve benzeri raporlarda aranan ibare, ‘Mesleğini yapmaya bedenen ve ruhen uygun olduğu’. Hangi beden ve ruh hali ile hastalıkların, hangi meslekleri yapabileceğine veya yapmasına engel olduğuna dair herhangi bir liste yok. Ayrıca tek bir hekimin böylesine iddialı bir raporu, resmi evrağı düzenleyebiliyor olması da tıbben ve hukuken anlamsız. Üstelik konunun sağlık tarafındaki muhataplarının görüşüne gerek duyulmadan değişiklik yapıldı.”