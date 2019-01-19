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ABD'li Senatör Graham, Millî Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti

ABD'li Senatör Graham, Millî Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti

19 Ocak 2019 Cumartesi 08:54
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ABD'li Senatör Graham, Millî Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti

ABD’li Senatör Lindsey Graham, Ankara’daki temasları kapsamında Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye - ABD arasındaki işbirliği konuları ele alındı. 


Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada "Bakan Akar tarafından; Münbiç’te verilen sözlerin tutulmadığı, YPG’nin PKK ile aynı bütünün parçaları olduğu ve Türkiye’nin PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri ile mücadele ettiği, Türkiye’nin, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceği, iki ülkenin birlikte çalışarak bu sorunları aşabileceği ifade edilmiştir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDSenatörLindsey GrahamHulusi AkarMilli Savunma Bakanı
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