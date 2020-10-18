'65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık'

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, 1’i kanser, 8’i solunum hastalıkları, 5’i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi. Bu ilaçlardan 63’ünün yerli üretim olduğunu kaydeden Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde yeni düzenlemelerin yayınlandığını belirterek, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 8 bin 862'ye ulaştı. Vatandaşlar ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadesini kullandı.