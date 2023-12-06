Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Yunanistan'a 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı vesilesiyle yapacağı ziyaretle iki ülke arasında mevcut pozitif gündem geliştirilerek ilişkilerde yeni sayfa açılması hedefleniyor.

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ve Yunanistan'da 28 Şubat gecesi yaşanan tren kazasının ardından birbirlerine destek olan iki ülke, ilişkilerine yeni boyut kazandırdı.

Taraflar arasında son dönemde düzenlenen üst düzey toplantıların olumlu ikliminden hareketle, iki ülke dışişleri bakanları bir yol haritası üzerinde mutabık kaldı.

Türkiye ve Yunanistan arasında pozitif gündem kapsamında Ortak Eylem Planı görüşmelerinin 5'incisi de Atina'da 16 Ekim'de yapıldı.

Bu görüşmelerde ikili ve uluslararası düzeyde anlaşma ve işbirliği alanlarının tespitinin, mevcut olumlu atmosfer üzerine inşa edilerek yapılması konusunda mutabık kalındı. Ortak anlayışa varmak amacıyla mevcut diyalog kanallarını sürdürme konusundaki kararlılık vurgusu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan olumlu mesajlar verdi

Türkiye bir yandan Yunanistan ile sorunların diyalog yoluyla çözülmesi için çaba göstermeye devam ederken diğer yandan ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesini hedefliyor ve her iki ülkenin yararına somut projelerin hayata geçirilmesini destekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Almanya ziyaretlerinin ardından Yunanistan ile ilgili olumlu mesajlarını sürdürdü.

Almanya dönüşünde, Yunanistan ziyareti hatırlatılarak, sorunların çözümünde ve işbirliğinde sürpriz adım olup olmayacağı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapacağımız işbirliği konferansıyla bunları konuşacağız. Temenni ederim ki aynen dediği gibi olur ve Yunanistan'la ilişkilerimiz daha iyi bir noktaya ulaşır. Yeni bir süreci temennim odur ki inşallah başlatırız." değerlendirmesinde bulundu.

Düşmanları azaltmak ve dostları çoğaltmak istediklerinin altını çizen Erdoğan, "Bölgenin iki önemli ve komşu ülkesi olarak çıkarlarımızın aynı doğrultuda olması gayet normal. Bazı konulardaki görüş ayrılıklarımızı, diyaloğu önceleyerek çözüme kavuşturabiliriz. Bölge ülkeleri olarak meseleye rant ve pazar mantığıyla yaklaşan üçüncü ülkeleri sürecin dışında tutarsak, çözemeyeceğimiz bir sorunumuz yok." ifadesini kullandı.

BAE dönüşünde de Atina ziyaretini gündeme getiren Erdoğan, "Özellikle Yüksek Düzeyli İşbirliği Konsey toplantısı sonrası iki ülke arasında yeni bir dönem başlar mı?" sorusuna yanıtında, "Temennimiz odur ki yeni bir dönem başlamış olsun." dedi.

Erdoğan, "Bizim dış politika anlayışımız 'hep ben kazanayım karşıdaki kaybetsin' değildir. Biz 'kazan-kazan' anlayışı ile Atina'ya gideceğiz. Orada yeni dönemin ruhuna yakışır kararlar almak için hem ikili ilişkilerimizi hem Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ele alacağız." diye konuştu.

Türkiye ilişkilerde yeni sayfa açmak istiyor

Türkiye ile Yunanistan arasında halihazırda dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde siyasi istişareler, bakan yardımcıları düzeyinde olumlu gündem mekanizması, askeri makamlar arasında güven artırıcı önlemler mekanizması ve istikşafi/istişari temaslar bulunuyor.

Yunanistan ile süregelen sorunların bilincinde olan Türkiye, meselelerin ancak sakin şekilde ele alınarak çözülebileceğine inanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Atina'ya yapacağı günübirlik ziyaret ile Türkiye, Yunanistan ile mevcut pozitif gündemi geliştirerek, ilişkilerde yeni sayfa açmayı hedefliyor.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın öğleden önce Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve sonrasında Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşlik etmesi bekleniyor. Bakanların Atina'da muhataplarıyla görüşmeler yapmaları planlanıyor.

Bir dizi anlaşma imzalanması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti çerçevesinde iki ülke arasında ekonomi, ticaret, ulaştırma, tarım, enerji, gümrük, turizm, spor alanları dahil bir dizi anlaşma ve mutabakat imzalanması öngörülüyor.

Bununla birlikte, iki ülke arasındaki dostane ilişkiler ve iyi komşuluğun gelecekte nasıl şekilleneceğiyle ilgili ortak bildirgenin yayımlanması da gündemde.

Görüşmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ortak basın toplantısı düzenlenmesi ve daha sonra heyetler arası çalışma yemeğine geçilmesi planlanıyor.

Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle ayrıca Yunanistan ile mevcut mekanizmaların ne şekilde ve nasıl ilerletileceği de belirlenecek.

Yunanistan Türkiye ile birleştirici unsurlara odaklanmak istiyor

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina'ya yapacağı ziyaret Yunan kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Birçok gazete günlerdir bu ziyaretten beklentilere ilişkin değerlendirme yayınlarken Yunan siyasetçiler de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Yunanistan Devlet Bakanı Akis Skerços, Atina'nın iki ülke arasındaki uzlaşmazlık alanlarında ısrar etmeyeceğini aksine, Türkiye ile Yunanistan'ı birleştiren ortak hedeflere odaklanacağını kaydetti.

Yarın 5'incisi düzenlenecek YDİK toplantısına ilişkin değerlendirmelerini Parapolitika gazetesi için kaleme alan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, ülkesinin YDİK'e samimi işbirliği niyetiyle katılacağını kaydetti.

Yerapetritis, iki ülkenin de gelecek nesillere huzurlu komşuluk ilişkileri borçlu olduğunu belirterek, "Yunan hükümeti yaklaşmakta olan İşbirliği Konseyini bilgi ve ciddiyetle, gelecek nesilleri dikkate alarak karşılıyor. Gelecek nesillere, ülkemizin refah ve ilerlemesine katkı sağlayacak huzurlu bir uluslararası komşuluk miras bırakmaya borçluyuz." ifadesini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis dün ERT’e yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında çözüm bekleyen önemli meseleler bulunduğunu ancak bu meselelerin krize yol açmasına izin verilmemesinin önemli olduğunu söyledi.

Güvenlik önlemleri

Öte yandan, Yunan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretinde alınacak üst düzey güvenlik önlemlerine dikkat çekti. Ziyaret günü güvenliğin sağlanması için 3 bin 500 polisin görev alacağı aktarılan haberlerde, insansız hava araçları ve helikopterlerin de güvenliği sağlamak için kullanılacağı ifade edildi.