Ankara

Bakanlık, BMGK'nin Somali'ye yönelik silah ambargosunun kaldırılması kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BMGK'nin dün gerçekleştirilen oturumunda alınan ve Somali'ye yönelik 1992'den bu yana yürürlükte olan silah ambargosunu kaldıran kararın memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu tarihi kararın, Somali'de huzur ve refah ile geleceğe dair güçlü umutların yeşereceği bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz.

Türkiye, her zaman olduğu gibi Somali halkının yanında olmaya ve bu yeni dönemde de Somali'ye destek vermeye devam edecektir."

15 üyeli BMGK'de, dün, Somali'ye yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin karar tasarısı oylanmış, tasarı oybirliğiyle kabul edilmişti.