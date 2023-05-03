HARSA AA- Ürdün'ün kuzeyinde Suriye sınırına yakın Harsa beldesinde yaşayan Ubeydat, tasarımları ve icatlarıyla birçok uluslararası ve yerel ödüle layık görülen bir mucit.

Aynı zamanda bir Türkiye sevdalısı olan 66 yaşındaki Ubeydat, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih"in ve doğal gazın çıkarıldığı platformun maketini yaptı.

AA muhabirine konuşan Ubeydat, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümüne denk gelen 29 Mayıs 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uğurlanarak Karadeniz seferine çıkan Fatih Sondaj Gemisi'nin kendisi için de bir gurur vesilesi olduğunu söyledi.

Ubeydat, "Ben mucidim. Bu tür başarılarla kıyaslanamam ve bunların ihtişamını ifade edecek bir şey de hayal edemiyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Fatih Gemisi'ni Karadeniz'e uğurladığını gördüğümde gemiye uygun, içeriğiyle hemen hemen aynı bir maketle o anı ölümsüzleştirme fikri aklıma geldi." dedi.

Geminin çeşitli unsurlarını neredeyse birebir ifade eden teknik bir model ortaya çıkardığını belirten Ubeydat, "Bu iş yaklaşık 3 haftamı aldı. Karadeniz'de doğal gaz keşfinin duyurulması ve gazın pompalanmaya başlamasıyla da sondaj platformunun maketini bir haftada tasarladım." diye konuştu.