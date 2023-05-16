ANKARA AA- Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşunca (IEA) PIRLS sonuçları açıklandı. Sonuçlara https://pirls2021.org/ adresinden ulaşılabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin PIRLS'a daha önce sadece 2001'de katıldığını ve bu araştırmanın 5 yıllık döngüler halinde ilkokul 4. sınıf öğrencilerine uygulandığını belirtti.

PIRLS araştırmasının, 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerini ve okuma alışkanlıklarını değerlendirmek ve ülkeleri karşılaştırabilmek için yapıldığını ifade eden Özer, "PIRLS araştırmasına ilk döngü olan 2001'de katılan Türkiye, 20 yıl aradan sonra PIRLS 2021 uygulamasına da katıldı. PIRLS 2021 uygulamasında 57 ülke yer aldı." bilgisini paylaştı.

Türkiye puanını en çok arttıran 2. ülke

Türkiye'nin uygulamada puanını yükselttiğini bildiren Bakan Özer, "Türkiye'nin PIRLS'te 2001'de 449 olan ortalama puanı, 2021'de 47 puanlık artışla 496'ya yükseldi. Bu sonuca göre, Türkiye puanını en çok artıran 2. ülke oldu. PIRLS 2001 uygulamasında 35 ülke arasında 28. sırada olan Türkiye, PIRLS 2021 uygulamasında 57 ülke arasında 39. sırada yer aldı." ifadesini kullandı.

Kız öğrenciler ortalamayı geçti

Uygulamada kız öğrencilerin başarısına dikkati çeken Özer, "PIRLS 2021 uygulamasında kız öğrencilerin ortalama puanı 505, erkek öğrencilerin ortalama puanı ise 488 olarak hesaplandı. Buna göre, kız öğrenciler 500 ortalama puanın üstünde bir performans sergiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Özer, ileri ve üst yeterlik düzeyine ulaşan öğrenci artış oranına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"PIRLS 2001 uygulamasında ileri ve üst yeterlik düzeyine ulaşan öğrenci oranı yüzde 17 iken, PIRLS 2021 uygulamasında bu oran yüzde 34'e yükseldi. Alt yeterlik düzeyindeki öğrenci oranı ise yüzde 28'den yüzde 14'e geriledi. Bu sonuçlar, Türkiye'de eğitimde fırsat eşitliğinin arttığı ve daha fazla sayıda öğrencinin nitelikli eğitimden faydalandığı şeklinde değerlendirildi."

Milli Eğitim Bakanı Özer, PIRLS 2021 Türkiye raporunu yarın yayımlayacaklarını duyurdu.