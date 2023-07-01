Eldor Tulyakov Başkanlığı’ndaki Özbekistan Strateji Geliştirme Merkezi’nin Furqat Yunusov, Nilufar Doniyorkhodjaeva ve Farrukh Khakimov’dan oluşan heyeti Türkiye – Özbekistan ilişkileri konusunda geniş bir sunum yaptı.

Dr. Akkan Suver de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı ile ilgili yaptığı tanıtım konuşmasında Cumhuriyetimizin oluşumunu ve bugünlere gelişini anlattı.

Marmara Grubu Vakfı’ndan Cafer Okray, Belgin Tanrıverdi, Hasan Yediyıldız, Av. Murat Keçeciler, Nimet Ulubay, Prof. Dr. Figen Yıldırım, Rahmi Dilek, Mustafa Ergin, Engin Köklüçınar, Abuzer Sarı, Murat Uçak ve Mahmut Saklı’nın katıldığı çalıştayda Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamkhodjayev de hazır bulundu.

Toplantı sonrası Dr. Akkan Suver, Eldor Tulyakov'a Marmara Grubu Vakfı'nın anı hediyelerini sundu.

Eldor Tulyakov da Dr. Akkan Suver’e el yapımı bir satranç takımı hediye etti.