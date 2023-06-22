HABER: AYPER KAYA

Future Horizon Group'un sahibi ve kurucusu Farooq Ahmad, 2017 yılında Türk pazarına girip 2020'de şirketler grubunu kurarak ülkeye olan derin sevgisinden ve potansiyelinden ilham almış. Uluslararası ticaretle iş hayatına başlayan Farooq Ahmad, Türk ürünlerini başarıyla Avrupa ve diğer bölgelere ihraç ediyor. Türkiye'nin yatırımcı dostu ortamından faydalanarak Future Horizon Group, iş kuruluşu danışmanlığı gibi hizmetlerinide genişletip müşterilerine ülke içinde başarılı girişimler kurma konusunda rehberlik ediyor. Gayrimenkul piyasasınada giren Farooq Ahmad ve ekibi, İstanbul'da 80'den fazla nefes kesici projeleri müşterilere sunarak sorunsuz işlemlerin gerçekleşmesini sağlayıp kapsamlı yatırımları Türk ekonomisine sunuyor.

Geleceğe yönelik olarak, Farooq Ahmad Türkiye'ye daha fazla fırsat arayan yatırımcı çekmeyi hedefliyor ve ülkenin gayrimenkul piyasasının olağanüstü büyüme potansiyelini yatırımcılara sergiliyor. Future Horizon Group'un başarı hikayeleri, müşterilere başarılı işletmeler kurmada yardımcı olmak ve gayrimenkul yatırımları için güvenilir rehberlik sağlamaktan oluşuyor. Farooq Ahmad ve ekibi, Türk ürünlerini etkili bir şekilde pazarlayarak ve ihraç ederek Türkiye'nin uluslararası ününe katkıda bulunuyor. Farooq Ahmad liderliğinde Future Horizon Group, Türkiye'deki iş dünyasının geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.