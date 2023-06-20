ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Şile Belediye Başkanlığı tarafından 19 adet arsa satışa sunuldu. İhale, 11 - 12 - 13 Temmuz 2023 tarihlerinde ilan metinde belirtilen saatlerde Şile Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi ve şartname uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacak.
İhale Şartnamesi, Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nden bedelsiz olarak görülebilir veya satın alınabilir.
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Şile Belediye Başkanlığı tarafından 19 adet arsa satışa sunuldu. İhale, 11 - 12 - 13 Temmuz 2023 tarihlerinde ilan metinde belirtilen saatlerde Şile Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi ve şartname uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacak.
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