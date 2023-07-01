ANKARA AA- Akgün, Türkiye Maarif Vakfının gelen talepleri ve kurumun stratejik planları çerçevesindeki mesleki ve teknik eğitim liselerine dair hedeflerini, anlattı.

Özellikle Afrika ülkelerinden meslek lisesi eğitimi noktasında çok büyük bir talebin olduğunu belirten Akgün, "Yeni hedefimiz veya açılımımız olarak şunu söyleyebilirim, özellikle Afrika'daki ülkelerde çok talep edilen şey meslek lisesi eğitimi. Maarif Vakfı olarak, müktesebatımız, birikimimiz şimdiye kadarki tecrübemiz büyük ölçüde genel akademik eğitim veren liseler açmak. Bu konuda da gerçekten uluslararası alanda kendimizi rekabete açacak düzeye geldik. Bu önemli bir başarı." dedi.

Özellikle Afrika toplumunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve Türkiye'ye olan çok yönlü ekonomik, askeri, siyasi ilişkilere de destek olmak amacıyla bölge halkının taleplerini de karşılamak istediklerini vurgulayan Akgün, "Bu çerçevede örneğin Nijer'de ilk defa bir mesleki ve teknik eğitim lisesi açıyoruz. Türkiye'deki TUSAŞ'la işbirliği halinde bu sene orada bir mesleki ve teknik eğitim lisesi açacağız." diye konuştu.

Akgün, Maarif Vakfı olarak Nijer'deki öğrencilerin ülke ihtiyaçları çerçevesinde yetiştirilmeleri amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim döneminde "Maarif Çok Programlı Mesleki ve Teknik Lise" açılması süreçlerinin büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.

Kurulması planlanan meslek lisesinin ihtiyaçlar çerçevesinde her yıl yeni bölüm ve programlar ekleyerek zenginleştirileceğini vurgulayan Akgün, bu kapsamda açılacak ilk bölümün, "Elektro Mekanik" olacağı bilgisini verdi.

Bu bölümün Türkiye'nin mesleki eğitim alanındaki tecrübe ve birikimleri ile TUSAŞ'ın operasyonel ve sektörel tecrübesinin birleşmesiyle oluşturulduğunu kaydeden Akgün, şunları söyledi:

"Elektro Mekanik bölümü altında, Makine Teknolojisi, Elektrik Teknolojisi ve Bilişim Teknolojileri programlarına öğrenci kabul edilecek olup belirlenmiş dersler, atölyeler, proje ve staj programları ile eylülde eğitim öğretime başlanacak."

Togo'da spor meslek lisesi açılacak

TMV Başkanı Akgün, ayrıca Togo hükümetinin talebi üzerine ise bu ülkede bir spor meslek lisesi açacaklarını aktardı.

Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşme, teknoloji ve güçlü ekonominin yanında sporun da son derece önemli hale geldiğini ve Afrika'dan bu alanda da talepler olduğunu ifade eden Akgün, Togo'da 2023-2024 eğitim öğretim döneminde Maarif Spor Merkezi açacaklarını, bu merkezde ortaokul ve lise kademelerine hitap edecek takım ve bireysel sporlarda toplam 6 branşta eğitim verileceğini söyledi.

Akgün, Togo'da kurulacak Maarif Spor Merkezi'nde daha nitelikli eğitim vermek üzere Türkiye Süper Ligi'nden spor kulüpleri, spor akademileri ve spor bilimleri fakültesi bulunan üniversitelerle işbirliği, tecrübe paylaşımı, teknik destek, farklı spor aktivitelerinin düzenlenmesi gibi ortak faaliyetleri kapsayan protokoller yapılmasının planlandığını ifade etti.

Mali'de turizm ve otelcilik lisesi açılıyor

Batı Afrika'da yer alan Mali'den de turizm ve otelcilik alanında özellikle hizmet sektörüne yönelik nitelikli insan gücü oluşturmak için bir meslek lisesi talebi geldiğini belirten Akgün, şöyle devam etti:

"Mali'de hizmet sektöründe özellikle turizm ve otelcilik alanında ihtiyaç vardı. Bize bu konuda talep geldi. Biz de bir turizm ve otelcilik meslek lisesi açılması için program hazırladık, bu sene orada açıyoruz. Bazı yerlerde özellikle Türk hastanelerinin, sağlık sektörünün güçlü olduğu yerler var. Örneğin Arnavutluk gibi ya da Afrika'da başka ülkeler de bizden sağlık meslek lisesi açmamızı istiyorlar. Onunla ilgili de ciddi hazırlıklarımız var."

Akgün, sağlık meslek liselerinin açılması konusunda talep gelen Arnavutluk, Nijer ve Çad'da da bu kapsamda meslek liseleri açılması için adımlar atılacağı bilgisini verdi.

Bazı ülkelerden de tarım alanına ilişkin meslek liseleri açılmasının talep edildiğini ifade eden Akgün, şunları kaydetti:

"Biz hepsini karşılayamıyoruz ama bu konuda çalışma yapan STK'ler de dahil, işbirliği yaparak o ülkelerdeki mesleki eğitimde de var olmak istiyoruz. Bu konuda tabii en büyük destekçimiz bizim Milli Eğitim Bakanlığı olmak durumunda. Çünkü gerçekten Türkiye'nin mesleki eğitim alanında çok ciddi bir birikimi oluştu. Altyapısı var, insan gücü var. Bu, o ülkelerdeki Afrika'da ve benzer ülkelerde yatırımcı iş adamları var. Onların ihtiyacı olan nitelikli mesleki eğitim almış, teknik donanım sahibi gençlere ihtiyaç var. Buralarda da biz çok yönlü eğitim işbirliğine girmeye çalışıyoruz."

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Çobanbey'de meslek liseleri açıldı

Akgün, Suriye'de de ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek için adımlar attıklarını belirterek, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Çobanbey'de meslek liseleri açtıklarını söyledi.

Akgün, şöyle devam etti:

"Suriye'nin kuzeyindeki, ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücü yetiştirmek üzere Azez ve Çobanbey'de başta oradaki Türkmenlere hitap etmek üzere fen ve teknoloji liseleri açtık. Bunlar yatılı okullarımız, bu sene üçüncü yılına giriyorlar. Ama çok başarılı, gayet güzel gidiyor. Bir sene hazırlık programı var. Hem kendi ana dillerinde yani Arapça, İngilizce ve Türkçe bir hazırlık arkasından fen ve teknoloji alanında lise eğitimi alıyorlar."

Akgün, bölgede meslek lisesi açılmasına dair projenin önemine vurgu yaparak, bölge insanının yetiştirilmesi ve geleceğe yatırım anlamında flaş bir proje olduğunu ifade etti.