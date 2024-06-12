Gürüz, yazılı açıklamasında, mayısta ülke geneli yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdiğini belirtti.

Söz konusu dönemde 354 bin 282 ton ürünün uluslararası pazarlarda değerlendirildiği bilgisini paylaşan Gürüz, "Mayısta Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatı 284 milyon dolara ulaştı. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak sektörün bu performansında yüzde 43 oranında payımız var. Bu dönemde bölge ihracatımız 122,4 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Gürüz, dış satımda ülkeler bazında önemli artışların yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün mayısta en fazla ihracat yaptığı ülkeler Rusya, Irak ve Almanya oldu. Irak pazarında yüzde 339, Almanya pazarında yüzde 126 oranında artışlar sağladık. İhracat hacminde anlamlı artışlar sağladığımız diğer ülkeler Libya, Çekya ve Gürcistan oldu. Ürünler bazında ise 81,2 milyon dolarla şeftali birinci sırada, 34,6 milyon dolarla kiraz-vişne ikinci sırada, 28,6 milyon dolarla domates üçüncü sırada yer aldı."