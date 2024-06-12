Şirketten yapılan açıklamaya göre, çelik konstrüksiyon yapılara olan yoğun talep artışı devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Tarım, çelik yapılardaki büyüme eğilimine göre belediyelerin imar müdürlükleri ve mimari ofislerde çelik yapı ruhsat aşamalarını bilen teknik personel desteğine olan ihtiyacın arttığını vurguladı.

Tarım, özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının deprem sonrası yeni köy evlerinin inşasında güvenli çelik evleri tercih etmesinin, yapı modeline olan ilgiyi daha fazla artırdığını kaydetti.

Amerika ve Avrupa ülkelerinde kullanımı çok yaygın olan çelik konstrüksiyon yapıların, diğer adıyla hafif çelik villa yapılara son dönemde Türkiye'de de ilginin arttığını belirten Tarım, "Türkiye'de güvenli çelik konstrüksiyon yapılara ilgi artarken teknik anlamda daha fazla altyapı desteğine ihtiyaç duyuluyor." bilgisini paylaştı.

- "Teknik personel desteği süreçleri daha da kolaylaştıracaktır"

Türk hafif yapı sektörü olarak üretim altyapılarıyla oluşacak yüksek talepleri karşılama noktasında hazırlıklı olduklarının altını çizen Tarım, "Bununla birlikte özellikle yerel belediyeler ve mimari ofislerin yapı modelini yakından tanımaması ruhsat işlerinin yürütülmesinde aksamalara yol açabiliyor. Bu birimlerde çelik yapı modelini tanıyan teknik personel desteği, süreçleri daha da kolaylaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

Tarım, şirket olarak Avrupa genelinde konut projeleri gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, çelik konstrüksiyon yapıların Avrupa ülkelerinde uzun süredir kullanıldığı için modelin yakından tanındığının altını çizdi.

Üretimlerini yeni teknoloji makine hatlarında ve modern tesislerde gerçekleştirdiklerine işaret eden Tarım, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkelerinde istenen yapı statiği ve mekanik tesisat projeleri uygunluğunu modern üretimle kolayca gerçekleştirebiliyoruz. Ülkemizde hafif çelik konut tercihindeki artış teknik destekle birlikte daha fazla olacaktır. Bir çok ilimizin deprem riskiyle iç içe bulunduğunu hatırladığımızda güvenli çelik evleri yaygınlaştırmamız daha fazla önem kazanıyor. Çelik ev güvenli ve uzun ömürlü konut modelinin yanı sıra çok kısa sürede inşa edilebilme avantajına sahip. Kurulum firma ekiplerimizce gerçekleştirildiğinden farklı usta arayışlarına da ihtiyaç duyulmuyor. Aynı zamanda çelik evlerde kullanılan malzemelerin neredeyse tamamına yakını dönüştürülebilir özelliklere sahip. Hafif çelik yapı sistemi sürdürülebilir çevre için de doğru yapı tercihi."