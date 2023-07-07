ALBANİA AA- Başkent Tiran’daki Opera ve Bale Tiyatrosu binasında düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakan Yardımcısı Albana Tole, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, TMV Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, UNYT Rektörü Prof. Dr. Erkan Erdemir, Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş, Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Anuela Ristani, üniversite yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Ökten, burada yaptığı konuşmada, TMV’nin Arnavutluk’taki eğitime ve öğrencilerin başarılarına etkisine değinerek, aynı zamanda modern ve verimli eğitim kurumları aracılığıyla eğitim ortamını da güçlendirdiğini vurguladı.

Öğrencilerin olağanüstü başarılarını kutlamak için toplandıklarını, bunun ise Türkiye ile Arnavutluk arasındaki derin ve sürdürülebilir ortaklığı hatırlattığını kaydeden Ökten, "Ortak tarihin yüzyıllar boyunca oluşturduğu bir ortaklık. Saygıya, gelecek için ortak bir vizyon anlayışına dayalı bu ilişki, halklarımızın karşılıklı büyümesinin ve refahının temelidir." diye konuştu.

Tole de TMV tarafından yönetilmesinin üniversite için bir katma değer olduğunu söyledi.

TMV’nin geliştirici bilimsel araştırmalar ve eğitim yöntemleri gerçekleştiren ve öğrencileri destekleyen bir itibara sahip olduğunu kaydeden Tole, "Bu üniversite, 2002’de Arnavutluk’ta kurulan ilk özel eğitim kurumu. Topluma ve ülkenin ekonomik ile sosyal kalkınmasına doğrudan etkisi olan çok çeşitli alanlarda, her üç eğitim seviyesinde de üniversite eğitimi sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Akgün de Vakıf olarak 2016 yılından bu yana 51’in üzerinde ülkede 440’tan fazla okulda eğitim sunduklarını söyledi.

TMV bünyesindeki tek üniversitenin UNYT olduğuna işaret eden Akgün, mezunlara seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Prestijli bir üniversiteden mezun olarak, bu küresel ortamda çeşitliliğin tadını çıkararak, kültürler arası deneyimler aramak ve farklı kökenlere sahip bireylerle bağlantı kurmak adına teknolojinin gücünü kullanmak için her zaman donanımlısınız."

TMV’nin her an öğrencilerinin istek ve hayallerini desteklemek adına yanlarında olduğunu kaydeden Akgün, Arnavutluk kurumlarının programlarına destek vereceğini aktardı.

Erdemir ise üniversitenin tarihinde bir tarihi ana da şahit olmaktan dolayı duydukları gururu aktararak, "Üç fakülte ve dokuz bölümde lisans, yüksek lisans ve doktora gibi farklı döngülerde İngilizce dilinde farklı eğitim programları sunuyoruz. 17 farklı ülkeden 700 öğrenciye sahibiz ve bunlardan 130’u bugün mezun oluyor." dedi.

Tören kapsamında UNYT temsilcileri ve Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Ristani de konuşma yaptı.