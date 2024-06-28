TMV ile Katar Üniversitesi arasında imzalanan anlaşmayla Katar Üniversitesince 30 başarılı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciye tam eğitim bursu verilecek.

Burs kapsamında yurt dışında lisans eğitimi almak isteyen öğrencilere yurt konaklaması, 3 öğün yemek, sağlık sigortası, yılda bir kez gidiş dönüş uçak bileti ve aylık 500 Katar riyali eğitim desteği sağlanacak.

Eğitim dili Arapça olan bölümlerde geçerli olacak bursa başvuru yapacak öğrencilerin lise diploma notunun en az 85 puan olması, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmiş olması, 21 yaşından gün almamış olması, örgün öğretim mezunu olması, en az B1 düzeyinde Arapça bilmesi şartları aranıyor.

Son başvuru tarihi 31 Ağustos olan bursa ön kayıt www.maarifagency.com adresinden yapılabilecek.

Ön kayıt sürecini tamamlayan ve gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, Katar Üniversitesi tarafından İstanbul’da sözlü ve yazılı sınava alınacak. Sınavdan başarıyla geçen 30 öğrenci 2025 yılı ocak ayında Katar’da eğitimlerine başlayacak.