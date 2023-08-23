ANKARA AA- Büyükelçi Flake, "Karadeniz Tahıl Girişimi'ne" ilişkin makale kaleme aldı.

Flake, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yaptığı süre zarfında Karadeniz Tahıl Girişimi müzakereleri dahil "Türkiye'nin küresel liderliğinin önemini" görme fırsatını yakaladığına işaret etti.

Büyükelçi, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasındaki müzakerelerle gerçekleştirilen bu anlaşmayla, dünyada en savunmasız durumdaki insanlardan bir kısmının gıdaya erişiminin sağlandığını kaydetti.

Tahıl girişimiyle ilk geminin 1 Ağustos 2022'de yola çıkmasından itibaren, yüzlerce geminin koridordan geçtiğini, yaklaşık 33 milyon tonluk Ukrayna tahılı ve gıda malzemesinin küresel pazarlara ulaştırıldığını belirten Flake, bu ürünlerin yüzde 65'inin küresel gıda güvenliğini ve istikrarını destekleyecek şekilde gelişmekte olan ülkelere gittiğini ifade etti.

Flake, "Karadeniz Tahıl Girişimi'nin başarısı, Türkiye'nin dünyada yaşanan gelişmelerde oynadığı kritik rolün yanı sıra Türkiye'nin öne çıkarak küresel toplum için doğru olanı yapma konusundaki istekliliğini gözler önüne sermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin dünya genelinde sıkıntıları ve açlığı hafiflettiğine işaret eden Flake, Amerikan halkının, Türkiye'ye, BM'ye ve dünyada herkese yetecek miktarda gıda bulunmasını güvence altına almaya çalışan ülkelere şükranlarını sunduğunu vurguladı.

Büyükelçi Flake, "Türkiye'nin, küresel gıda güvenliğini savunma konusunda oynadığı kritik liderlik rolünü sürdüreceğine eminim." ifadesini kullandı.

Rusya'ya eleştiri

Flake, makalesinde ayrıca Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ihtiyaç duyulmasından Rusya'yı sorumlu tuttu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda masum sivillerin ve çocukların hedef alındığını belirten Flake, 250 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırılarak Rusya'ya götürüldüğü iddialarına değinerek, şunları kaydetti:

"Rusya'nın eylemleri milyonlarca insanı riske atmaktadır. Moskova'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çekilmesi, Karadeniz ve Tuna Nehri'ndeki tahıl terminalleri de dahil Ukrayna'nın sivil altyapısına yönelik saldırıları ve Karadeniz'deki sivil trafiğine yönelik saldırgan tutumu, gereksiz yere dünya genelinde gıda güvensizliğini daha da kötü hale getirmektedir."

ABD Büyükelçisi, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden ayrılma kararıyla ihraç ettiği gıdanın fiyatını yukarıya taşıdığını, dolayısıyla kazancını artırdığını, dünyanın geri kalanını ise yüksek gıda fiyatlarıyla boğuşmaya zorladığını yazdı.