Ankara

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel bir haberimiz var! Türkiye, Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Fransa'nın başkenti Paris'te bugün gerçekleştirilen "24. Taraf Devletler Genel Kurulu" oturumunda yapılan oylamayla komite üyesi olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye, 4 yıl sürecek üyeliği süresince Dünya Miras Sözleşmesi'nin yürütme organı olan ve yılda bir kez toplanan Dünya Miras Komitesi toplantılarında komitenin diğer üyeleri ile birlikte dünya miras listesi adaylarıyla ilgili karar alma sürecinde söz sahibi olacak. Ülkemiz 1983-1989 ve 2013-2017 yılları arasında da UNESCO Dünya Miras Komitesi'nde yer almıştı."

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Dünya Kültürel ve Doğal Miras Sözleşmesine Taraf Devletler Genel Kurulunun 22-23 Kasım 2023 tarihlerinde Paris’te düzenlenen 24. Oturumu'nda gerçekleştirilen seçimlerde aday olduğu açık sandalye kategorisinde 137 oyla en yüksek oyu alarak 2023-2027 dönemi için UNESCO Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildiği duyuruldu.

Açıklamada, tüm insanlığın ortak mirası kabul edilen, evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları tanıtmak, toplumlarda söz konusu mirasa sahip çıkma bilincini oluşturmak ve çeşitli nedenlerle bozulan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gereken önlemleri almakla görevli UNESCO Dünya Miras Komitesinin Türkiye'nin 21 alanının kayıtlı bulunduğu Dünya Miras Listesi'ne ilişkin çalışmaları yönettiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"UNESCO Dünya Miras Komitesinde daha önce 1983-1989 ve 2013-2017 dönemlerinde iki kez görev alan Türkiye, Neolitik dönemden bu yana Anadolu’da varlık gösteren tüm uygarlıkları temsil eden 21 dünya miras alanının yönetimi ve korunması konularında edindiği deneyim ve birikimi, UNESCO Dünya Miras Komitesi üyesi olarak uluslararası plana da yansıtmayı hedeflemektedir."