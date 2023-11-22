Haber: Damla Oya Erman

Napoli Emniyet Müdürlüğü sualtı biriminin dalgıç ekibi, Capri'nin ünlü Mavi Mağara (Grotta Azzurra) yakınlarında keşfettikleri enkazı araştırırken, obsidyen çekirdeklerinin yer aldığı 40 metre derinlikteki alanı inceledi. Yapılan kurtarma görevinde, obsidyen çekirdeklerden biri üzerindeki cinseleme ve oyma izleriyle birlikte bulunarak, Metropol Müdürlüğü'ne taşındı. Çekirdek, deniz kabuklarının temizlenmesi ve korunması için uzmanlar tarafından incelenecek.

Bu araştırma, Neolitik döneme ait olan ancak hakkında pek bilgi bulunmayan Capri'nin tarihine ışık tutabilir. Ulusal Denizaltı Kültürel Mirası Müdürlüğü, gelecekteki kurtarma operasyonlarını planlayarak, adanın tarih öncesi geçmişi ve antik Akdeniz'in genelindeki yerleşimleri daha iyi anlamaya yönelik çalışmalarını sürdürecek.