Haber: Damla Oya Erman

Irak Devlet Antikalar ve Miras Kurulu'ndan Ali Obaid Shalgham'ın açıklamasına göre, arkeologlar, Jalula'nın tarihi kalıntılarını ortaya çıkaran bir araştırma yaptı.

Jalula, tarih boyunca (Büyük) Horasan Yolu üzerinde stratejik bir öneme sahip olan ve Sassaniler İmparatorluğu'nun Šāḏ Qobāḏ Eyaleti'nin merkezi olarak bilinen bir şehirdi. Yapılan araştırma, Ahmed Abdul Jabbar Khamas'ın liderliğinde gerçekleştirildi ve antik şehrin yapıları ve anıtları yerinde teyit edildi.

Shalgham, "Arkeolojik keşif çalışmaları devam ediyor ve ülkemizin tarihine ait birçok arkeolojik alanın keşfedilmesine ve belgelenmesine katkı sağlıyor." dedi. Jalula'nın tarihi, 637 yılında yaşanan Jalula Muharebesi'ne kadar uzanıyor. Bu savaş, Sassaniler İmparatorluğu ile Raşidun Halifeliği arasında gerçekleşti ve Jalula'nın stratejik önemini vurgulayan bir döneme işaret ediyor.

Jalula'nın tarihi kalıntılarının gün ışığına çıkması, bölgenin antik geçmişine ve kültürel mirasına ilişkin daha fazla bilgi sağlama potansiyeline işaret ediyor.