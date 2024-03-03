İyi günler sevgili dostlar! “LAİKLİK ADAM OLMAKTIR...” ATATÜRK.

-3 mart 1924 tarihi,

Genç Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli adımların atıldığı ve gelişmelerin yaşandığı bir gün olmuştur.

-3 Mart 1924 tarihinde,

HİLAFET KALDIRILMIŞ ;

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE YERLEŞMİŞTİR...

Günümüzde ise Abdülhamit dönemine öykünen (halifeliği kabul eden padişah olduğu için),hilafeti getirmek isteyen bir anlayış hakim...

-3 mart 1924 tarihinde,

Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabulü ile öğrenim birliği sağlanmıştır...

Günümüzde son 20 yılda devrim kanunu olan tevhidi tedrisat kanunu(eğitim ve öğretimin tekliği)defalarca değişmiş ve çocuklarımız bir oyana bir buyana savrulmuşlardır.Tarikat ve cemaatler çocuklarımızın eğitimi ve geleceğinde söz sahibi olmuşlardır.

-3 mart 1924 tarihinde,

Dinin ve Ordu'nun siyaset dışında tutulması sağlanmıştır...

Günümüzde öyleki her iki kurumun ve hatta tüm kurumların içerisine sızan TERÖR ÖRGÜTÜ CEMAAT-TARİKATLAR etkili olmuş;bir cemaat-tarikattan kurtulmaya çalışırken ;yerlerini başkaca cemaat -tarikat yapıları doldurmuştur.

-Ve 3 Mart 1924 tarihinde ,her üç

düzenleme de "DEVRİM KANUNU"

olarak Anayasal güvence altına alınmıştır...

Lakin Ey Türk Milleti sen sahip çıkamadın-koruyamadın!

Günümüzde yaşadıkların,”15 temmuz “hain kalkışması da koruyamamandan kaynaklandı.

Ve Yönetenler sözüm size;

3 mart 1924 tarihi ve öncesi HATIRLANSIN;

HATIRLANIP KIYMETİ ANLAŞILSIN Kİ;

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALSIN...