İyi günler sevgili dostlar!

LAİKLİK İLKESİNİN VÜCÛD BULDUĞU GÜNÜN 100 YIL SONRASINDAYIZ...

Üzgünüm ANKARA yağmurlu bugün ve bu sene ANKARA’MA hiç kar yağmadı;

yüreğim soğuk...

Kızgınım 100 yıl bile koruyamadık DEVRİM KANUNLARINI!Yüreğim volkan ...

Bana hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisatın kabulü “dinsizliktir”demeyin sakın YOBAZLAR!Belki YÜCE RAB karşısında ben sizden daha müslümanım;bilemezsiniz.

Çünkü “kalbin içini AYNA GİBİ GÖREN”

YÜCE YARADANDIR.Kesinlikle “ben size şah damarınızdan daha yakınım”diyen de O’dur...

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MİLLİ EĞİTİMİN TEKLİĞİ VE BİRLİĞİ KANUNU (EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ)

kabulünün 100.yılında BERBAT DURUMDAYIZ.

-Devlet okulları karmakarışık EĞİTİM-ÖĞRETİM YETERSİZ -ÇAĞDAŞLIKTAN UZAKLAŞMIŞ!

-ÖZEL OKULLAR ise PARALARINI ALDIKLARI VELİLERİ MUTLU ETME DERDİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİMDEN ÇOK.

-TARİKATLAR İSE EĞİTİM-ÖĞRETİMİN TAM GÖBEĞİNDE-İÇİNDE!

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Örnekler mi?

MİLLİ EĞİTİM BAKANI:

“TARİKATLAR DA STK’lardır ve ortak projeler üretebiliriz”demiş;dediğini de yapmış.

(Tarikatların DEVLET İŞLERİNE BU KADAR GİRMESİNİN CEZASINI 2016 yılında gördük ve hala akıllanmadık;yazıklar olsun hepimize!)

Bu ortak proje kapsamında:

-KUBİLAY’IN KATİLİ ve VATAN HAİNİ

Derviş Mehmed’in mezarı ziyaret ettirilmiş öğrencilere.

-Öğrenciler sözde mezarlar başında dua etmeyi ;

-Sözde kurbanları kesmeyi öğrenecekler imiş!

...

YETER ARTIK LAİKLİK İLKESİNİN VÜCÛD BULDUĞU TARİHİN 100.yılında haykırıyorum:

“LAİKLİK ADAM OLMAKTIR!”

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Ve EY YOBAZLAR SAKIN UNUTMAYIN LAİKLİK İLKESİNİ EN İYİ UYGULAYAN İLERLEME VE GENİŞLEME DÖNEMİNDEKİ OSMANLI PADİŞAHLARIDIR.

En büyük örneği de fethettiği İSTANBUL’da din-inanç-ibadet özgürlüğünü tanıyan FATIH SULTAN MEHMET HAN’DIR!

...

“LAİKLİK ADAM OLMAKTIR...”

ATATÜRK.

-3 mart 1924 tarihi,

Genç Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli adımların atıldığı ve gelişmelerin yaşandığı bir gün olmuştur.

-3 Mart 1924 tarihinde,

HİLAFET KALDIRILMIŞ ;

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE YERLEŞMİŞTİR...

Günümüzde ise Abdülhamit dönemine öykünen (halifeliği kabul eden padişah olduğu için),hilafeti getirmek isteyen bir anlayış hakim.Ki bugün bir yerlerde birileri hilafeti getirmek istediğini söyleyip,yürüyüşler yapacaklardır;suç olmasına rağmen!

-3 mart 1924 tarihinde,

Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabulü ile öğrenim birliği sağlanmıştır...

Günümüzde son 20 yılda devrim kanunu olan tevhidi tedrisat kanunu(eğitim ve öğretimin tekliği)defalarca değişmiş ve çocuklarımız bir o yana bir bu yana savrulmuşlardır.

Tarikat ve cemaatler,çocuklarımızın eğitimi ve geleceğinde söz sahibi olmuşlardır.

-3 mart 1924 tarihinde,

Dinin ve Ordunun siyaset dışında tutulması sağlanmıştır...

Günümüzde öylek ki , her iki kurumun ve hatta tüm kurumların içerisine sızan TERÖR ÖRGÜTÜ CEMAAT-TARİKATLAR etkili olmuş;bir cemaat-tarikattan kurtulmaya çalışırken ;yerlerini başkaca cemaat -tarikat yapıları doldurmuştur.

-Ve 3 Mart 1924 tarihinde ,her üç

düzenleme de "DEVRİM KANUNU"

olarak “Anayasal güvence” altına alınmıştır...

Lakin Ey Türk Milleti sen sahip çıkamadın-koruyamadın!

Günümüzde yaşadıkların,”15 temmuz “hain kalkışması da koruyamamandan kaynaklandı.

Ve Yönetenler sözüm size;

3 mart 1924 tarihi ve öncesi HATIRLANSIN;HATIRLANIP KIYMETİ ANLAŞILSIN Kİ;TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALSIN...

Ve 15 Temmuz 2016 tarihini de yönetirken aklınızdan çıkarmayın!



