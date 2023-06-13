Esen Ermiş Ertürk “28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra, “Türkiye Yüzyılı” hedefi doğrultusunda yeni dönem resmen başladı.Ben bu dönemi şu dörtlükle özetlediğini düşünüyorum;

“Türkler, Allah’ın yeryüzündeki pusatıdır!

Yerlerin ve göklerin orduları Allah’ındır!”

Tarih boyunca bu hep böyle olmustur; once dünyada nizam bozulur sonra Türkler yeniden nizam kurar. Bu döngü hep kendini tekrar etmiştir. Ve yine bu döngünün arefesindeyiz. Yine bozulan nizamı biz kuracağız.Şimdi gelelim nerden bu sonuç vardığımıza (Türkiye Cumhuriyeti devleti’nin yıllardır varmaya çalıştığı nokta bu)

Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden “sonra İki kavramın uygulayıcısı olacağımızı bunlardan ilkinin istikrar, ikincisinin güven olduğunu vurguladı.”İstikrar ve güvenle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz." dedi.Seçimin hemen akabinde malumunuz tüm dünyayı korkutan Kahovka Barajı faciası yaşandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan,Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinde Kahovka Barajındaki patlamayla ilgili soruşturmanın şüpheye mahal vermeyecek şekilde yapılması gerektiğini bildirdi.Devlet olarak konunun takipçisi olacağımız mesajını tüm Dünya’ya vermiş oldu.

Ardından Türkiye çip teknolojisinde söz sahibi olmak için, Katar'la 60 milyon dolarlık ortak yatırım için düğmeye bastı. Katar’ın makine tedarikinde, Türkiye’nin ise bilgi birikimi ve insan kaynağı tarafında aktif rol oynayacağı projeyi batılı başkentler radarına aldı.

Bitmedi ilk MGK Bildirisi metni tam da az önce bahsettiğim nizam kurma konusuna değindi ;Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan yeni dönemde ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılması vurgulanmıştır.

Geleceği bozmayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk “yurt dışı ziyaretini KKTC gerçekleştirdi ve tüm dünya barışının kilidi olduğumuzu hep vurguladığım,kendisinin de tasdik ettiği şu cümleyi söyledi “Bizim yol haritamız belli. Bu yol haritası barış üzerine endekslenmiştir. Biz istiyoruz ki Ege Denizi, barış denizi olarak dünyaya mesajını versin." Tüm başkentler bu mesajı konuşurken bugün de Azerbaycan’a bir heyet ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zengezur konusunu süratle halletmemiz, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlenmesine vesile olacaktır.” diyerek Azerbaycan ve tüm Türk devletleriyle planlanan geleceğin şifrelerini vermiş oluyor .O nedenle ben bir uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimci olarak aynı zamanda dünya sahnesinde uzun yıllardır bulunan önemli insanlarla çalışmış birisi olarak diyorum ki Türkiye her anlamda bozulan nizamları uracak Allah’ın izniyle! “